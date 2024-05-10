https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/kylian-mbappe-psgye-veda-etti-1083690028.html
Kylian Mbappe PSG'den ayrılacağını duyurdu
Kylian Mbappe PSG'den ayrılacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T21:25+0300
2024-05-10T21:25+0300
2024-05-10T21:30+0300
spor
kylian mbappe
psg
paris saint-germain (psg)
fransa
veda
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Fransız yıldız Kylian Mbappe sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain Kulübü'ne veda etti. 25 yaşındaki golcü oyuncu, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain’deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 46 maça çıkarken, 43 kez fileleri havalandırdı, 10 kez de asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/turkiye-basketbol-federasyonundan-yabanci-kurali-degisikligi-karari-1083689175.html
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kylian mbappe, psg, paris saint-germain (psg), fransa, veda
kylian mbappe, psg, paris saint-germain (psg), fransa, veda
Kylian Mbappe PSG'den ayrılacağını duyurdu
21:25 10.05.2024 (güncellendi: 21:30 10.05.2024)
Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
Fransız yıldız Kylian Mbappe sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain Kulübü'ne veda etti.
25 yaşındaki golcü oyuncu, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain’deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.
Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 46 maça çıkarken, 43 kez fileleri havalandırdı, 10 kez de asist yaptı.