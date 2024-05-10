https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/kylian-mbappe-psgye-veda-etti-1083690028.html

Kylian Mbappe PSG'den ayrılacağını duyurdu

Kylian Mbappe PSG'den ayrılacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T21:25+0300

2024-05-10T21:25+0300

2024-05-10T21:30+0300

spor

kylian mbappe

psg

paris saint-germain (psg)

fransa

veda

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067817739_0:76:2913:1715_1920x0_80_0_0_3e128397a8fec539da544756641e6344.jpg

Fransız yıldız Kylian Mbappe sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain Kulübü'ne veda etti. 25 yaşındaki golcü oyuncu, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain’deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 46 maça çıkarken, 43 kez fileleri havalandırdı, 10 kez de asist yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/turkiye-basketbol-federasyonundan-yabanci-kurali-degisikligi-karari-1083689175.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kylian mbappe, psg, paris saint-germain (psg), fransa, veda