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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı değişikliği kararı
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı değişikliği kararı
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Türkiye Basketbol Federasyonu, 2024-25 sezonuyla birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlarda bir Türk oyuncunun sürekli sahada olacağını... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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spor
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
yabancı
yabancı oyuncu
hidayet türkoğlu
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek ‘Lig Kurulu’ toplantısını gerçekleştirdi.16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik yapıldı.'Maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada olacak'2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az bir Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.'Play-in formatı ile daha rekabetçi bir sezon yaşanacak'Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak.'Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum'Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan toplantının ardından alınan kararları şu şekilde yorumladı:
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basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), yabancı, yabancı oyuncu, hidayet türkoğlu
basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), yabancı, yabancı oyuncu, hidayet türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı değişikliği kararı

20:15 10.05.2024 (güncellendi: 20:19 10.05.2024)
© Fotoğraf : Türkiye Basketbol FederasyonuTürkiye Basketbol Federasyonu
Türkiye Basketbol Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Fotoğraf : Türkiye Basketbol Federasyonu
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Türkiye Basketbol Federasyonu, 2024-25 sezonuyla birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlarda bir Türk oyuncunun sürekli sahada olacağını, yabancı oyuncu sayısının sahada en fazla 4, kenarda ise en fazla 3 olabileceğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek ‘Lig Kurulu’ toplantısını gerçekleştirdi.
16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik yapıldı.

'Maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada olacak'

2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az bir Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.

'Play-in formatı ile daha rekabetçi bir sezon yaşanacak'

Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak.

'Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan toplantının ardından alınan kararları şu şekilde yorumladı:
Geçtiğimiz yıl boyunca kulüplerimizle düzenli olarak yaptığımız müzakereler sonucunda, milli takımımıza daha deneyimli, özgüveni yüksek ve inisiyatif kullanabilen sporcular yetiştirebilmek adına ortak kararlar almak üzere çeşitli çalışmalar yaptık. Bu süreçte kulüplerimize gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimi ve milli takım başarıları için alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yabancı kuralının sonuçlarıyla birlikte sporcularımızın kendilerine verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerine ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Ayrıca, sporcu menajerlerinin basketbolcuları daha çok süre ve sorumluluk alabilecekleri takımlara yönlendirmesinin önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte bu mücadelede başarılı olmayı içtenlikle diliyorum. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız play-in formatının, gelecek sezon normal sezonun sonunda play-off’lara yaklaşırken rekabetin derecesini artırmak için önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararın basketbolseverlere daha renkli bir sezon yaşatmasını umuyorum.
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