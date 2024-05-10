https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/turkiye-basketbol-federasyonundan-yabanci-kurali-degisikligi-karari-1083689175.html

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı değişikliği kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı değişikliği kararı

Sputnik Türkiye

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2024-25 sezonuyla birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlarda bir Türk oyuncunun sürekli sahada olacağını... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

basketbol

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

yabancı

yabancı oyuncu

hidayet türkoğlu

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek ‘Lig Kurulu’ toplantısını gerçekleştirdi.16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik yapıldı.'Maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada olacak'2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az bir Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.'Play-in formatı ile daha rekabetçi bir sezon yaşanacak'Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak.'Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum'Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan toplantının ardından alınan kararları şu şekilde yorumladı:

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basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), yabancı, yabancı oyuncu, hidayet türkoğlu