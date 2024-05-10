Kiralık villa fiyatlarında artış: Sezonluk fiyatlar 1 milyon liraya ulaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Maden facialarının davalarına art arda gelen ertelemeler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası geliyor mu?
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
CKD Genel Başkanı Oygür: Anneler Günü'nü 'Filistinli Kadınlar Günü' olarak ilan ediyoruz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Venezuela'ya gönderilen makarnalar geri döndü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/kiralik-villa-fiyatlarinda-artis-sezonluk-fiyatlar-1-milyon-liraya-ulasti-1083670607.html
Kiralık villa fiyatlarında artış: Sezonluk fiyatlar 1 milyon liraya ulaştı
Kiralık villa fiyatlarında artış: Sezonluk fiyatlar 1 milyon liraya ulaştı
Sputnik Türkiye
Yaz mevsimi yaklaştı, turizm merkezlerinde sezona hazırlık hız kazandı. Kuzey Ege’nin turistik merkezlerinden Edremit Körfezi de bu bölgelerden biri. Bölgedeki... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T11:20+0300
2024-05-10T11:20+0300
ekonomi
villa
ekonomi
yaz
kiralık
yeni sezon
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051320994_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_d1461adc7c9cab7ca0dc8f83d3ed8b9a.jpg
Yaz sezonu yaklaşırken Kuzey Ege’de yazlıklarda sezonluk kira bedelleri 1 milyon liraya kadar ulaştı. Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde buna rağmen kiralık villalara büyük ilgi var.İstanbul, Bursa ve İzmir bölgelerine yakınlığı ile ilgi gören turizm merkezi Balıkesir’in Edremit Körfezi son günlerde sezonluk kiralık villa ve yazlıkları ile dikkatleri çekiyor. Bu villa ve yazlıkların kiraları zaman zaman 1 milyon liraya kadar yükseliyor.Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel “Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var yılbaşından bu yana. Baya bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz duran. 2 artı 1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3 artı 1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani kiralar. Ama sezonluk kiralıklarda fiyatlarda anormal bir yükseliş var. Ve kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa kiraları 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da fiyat gibi 1 milyona kadar çıkıyor.” dedi.Fiyatların sezonluk 300 bin liradan başladığını ifade eden Emlakçı Arif Zeka “Sezonluk olarak kiralamak dersek 300-350 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz. ”dedi.Bölgede konaklama için yeterli yatak sayısının olmadığına dikkat çeken Emlakçı Cihan Özkan “Yerli ve yabancı turistler çok fazla geldiği için villa ve dublex tarzında evler günlük olarak çok fazla kiralanıyor. Bunlar haftalığa da yayılmaya başladı. Hatta sezonluk olarak tutmaya başlandı. Nedenini otellerin yatak sayısının azlığından dolayı. Yeni yapılan otel yapılaşmaları var ancak şu an için bizim için yeterli değil.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kiralik-evlere-yeni-uygulama-apartman-ve-site-maliklerinin-onayi-gerekiyor-100-bin-tl-ceza-yolda-1082888512.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051320994_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_09604625bdda11ecdf6f21b462d71045.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
villa, ekonomi, yaz, kiralık, yeni sezon
villa, ekonomi, yaz, kiralık, yeni sezon

Kiralık villa fiyatlarında artış: Sezonluk fiyatlar 1 milyon liraya ulaştı

11:20 10.05.2024
© AP Photo / Gregorio BorgiaКазино дель Аврора, также известное как Вилла Людовизи, в Риме
Казино дель Аврора, также известное как Вилла Людовизи, в Риме - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Abone ol
Yaz mevsimi yaklaştı, turizm merkezlerinde sezona hazırlık hız kazandı. Kuzey Ege’nin turistik merkezlerinden Edremit Körfezi de bu bölgelerden biri. Bölgedeki kiralık villa fiyatlarında bu yıl büyük bir artış yaşandı. Bölgedeki kiralık villaların sezonluk fiyatı 1 milyon liraya kadar ulaştı.
Yaz sezonu yaklaşırken Kuzey Ege’de yazlıklarda sezonluk kira bedelleri 1 milyon liraya kadar ulaştı. Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde buna rağmen kiralık villalara büyük ilgi var.
İstanbul, Bursa ve İzmir bölgelerine yakınlığı ile ilgi gören turizm merkezi Balıkesir’in Edremit Körfezi son günlerde sezonluk kiralık villa ve yazlıkları ile dikkatleri çekiyor. Bu villa ve yazlıkların kiraları zaman zaman 1 milyon liraya kadar yükseliyor.
Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel “Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var yılbaşından bu yana. Baya bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz duran. 2 artı 1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3 artı 1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani kiralar. Ama sezonluk kiralıklarda fiyatlarda anormal bir yükseliş var. Ve kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa kiraları 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da fiyat gibi 1 milyona kadar çıkıyor.” dedi.
Fiyatların sezonluk 300 bin liradan başladığını ifade eden Emlakçı Arif Zeka “Sezonluk olarak kiralamak dersek 300-350 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz. ”dedi.
Bölgede konaklama için yeterli yatak sayısının olmadığına dikkat çeken Emlakçı Cihan Özkan “Yerli ve yabancı turistler çok fazla geldiği için villa ve dublex tarzında evler günlük olarak çok fazla kiralanıyor. Bunlar haftalığa da yayılmaya başladı. Hatta sezonluk olarak tutmaya başlandı. Nedenini otellerin yatak sayısının azlığından dolayı. Yeni yapılan otel yapılaşmaları var ancak şu an için bizim için yeterli değil.” dedi.
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
EKONOMİ
Kiralık evlere yeni uygulama: Apartman ve site maliklerinin onayı gerekiyor, 100 bin TL ceza yolda
18 Nisan, 07:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала