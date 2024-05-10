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Bakan Şimşek'ten 'kamuda tasarruf' açıklaması: 'Pazartesi günü duyuracağız'
Bakan Şimşek'ten 'kamuda tasarruf' açıklaması: 'Pazartesi günü duyuracağız'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının geçiş dönemi içerdiğini belirterek, "Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme" dedi. Şimşek, "Biz... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında konuştu:'Altın ithalatı uygulamasından çıkar çevreleri menun değil'
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ekonomi, mehmet şimşek
ekonomi, mehmet şimşek

Bakan Şimşek'ten 'kamuda tasarruf' açıklaması: 'Pazartesi günü duyuracağız'

10:46 10.05.2024 (güncellendi: 11:17 10.05.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının geçiş dönemi içerdiğini belirterek, "Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme" dedi. Şimşek, "Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz" ifadesini kullandı. Şimşek, pazartesi günü tasarruf tedbir paketinin açıklanacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında konuştu:

"Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu program bir geçiş dönemi içeriyor. Özellikle dezenflasyona geçiş dönemi öngördük. Ekonomi programı çalışıyor. Programın merkezinde yeniden dengelenme var yani makroekonomide dengesizlik giderilmesi var. İlk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitif oldu. Kur ve faiz sübvansiyonuya bir yere varamayız. Sürdürebilir yüksek büyümeye doğru önemli bir çıkış olacak. Cari açığı yüzde 2,5'in altına düşüreceğiz. Altın ithalatındaki normalleşme bunu getirir. Altın ithalatı uygulamasından çıkar çevreleri memnun değil. Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz. Bankalara finansmana erişimi iyi bir noktaya geldi, finansmana erişimde sorun yok. Program çok iyi çalışıyor, küresel finansmana erişimde sorun yok. Uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür. Hazinemiz çalışıyor, programımız da çalıştığına göre Türkiye'ye ilgi artacaktır. Şu anda kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu artırıyor. Hepsinde görünüm pozitif, bu ne demek, notumuzu daha da artıracaklar. Türkiye'nin risk primi geriliyor, bu sayede finansman maliyetimiz azalıyor. Enflasyon yüksek, mayısta da yükselecek diyebilirler ama son 12 ayda ülkemizde deprem yaşandı. Bunun sektörel olarak bütçe açığı olarak baskısı var. Bütçe açığının yüzde 10'lara çıkmaması için aldığımız tedbirlerin bir kısmı enflayonistti ama bir kerelikti. Vergiyi artırmayacağız, enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek. Gelecek hafta pazartesi günü tasarruf tedbir paketini açıklayacağız. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız. O zaman bu etkiler temmuz, ağustos ayında ortadan kalkacak. Önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon sürecini nasıl yöneteceğiz, onunla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecek. En önemli hedefimiz enflasyonun tek haneye inmesi, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. İhracatçımızı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz, verimlilik ve rekabet gücü artışı noktasında güç tereddüt etmeyeceğiz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi en kritik hedeflerimizden biri, bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır."

'Altın ithalatı uygulamasından çıkar çevreleri menun değil'

"Cari açığı yüzde 2,5'in altına düşüreceğiz. Türkiye, yüzde 2,5'lik cari açık ile çok hızlı rezerv birikimine gidebilir. Altın ithalatındaki normalleşme bunu getirir. Altın ithalatı uygulamasından çıkar çevreleri memnun değil."
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