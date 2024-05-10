İslam Memiş'ten dolar, altın ve borsa için 3 kritik uyarı
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
© AP Photo / OZAN KOSE
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasaları değerlendirdi. Memiş sürece ilişkin 3 konuda bulundu.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş TV 100'deki köşesinde borsa, altın ve döviz üçgeninde piyasaları değerlendirdi.
'Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın' altını çizen Memiş'in tahminleri şu şekilde:
Borsa, döviz, emtia ve kripto paralar. Hepsi dar bant aralığında oyalanıyor. Küresel merkez bankalarının açıklamaları coşkulu. Ancak bu coşku şimdilik küresel enflasyon da hissedilmiyor. Hissedilecekmiş. Verilen mesajlar böyle. Küresel merkez bankaları ile piyasa aynı düşüncede değil. Piyasa gergin bekleyişini sürdürüyor. Bir bahane, yeni bir hikaye arama isteğinde. Aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma yok. Fed üyelerinde de görüş ayrılıkları var. Kimi faiz indirimi olacak, kimi de olmayacak diyor. Hal böyle olunca yatırımcılar yazı-tura moduna geçti. Yazı=düşüş Tura=yükseliş olarak düşünelim. Yazı olsa herkes nefes alacak, iyimserliği fiyatlayacak. ABD’den gelen veriler, Fed’in kafa karışıklığı, Ortadoğu’da devam eden gerginlikler, düşürülemeyen enflasyonlar TURA diyor. Mevsimsel etki, kontrolün merkez bankalarında olması, petrol fiyatlarının gerilemesi YAZI diyor. Buradan çıkan sonuç şu:
Memiş'in 3 uyarısı ise şöyle:
"1- Ne tercih edilirse edilsin uzun vade getirisi hesaplanmalı 2- Risk dağılımı için en az 4 çeşit enstrüman 3- Satanlar yüzde 50, alanlar yüzde 50 karar vermeli. Temmuz’a kadar böyle görünüyor. Yani, çalış biriktir ve al zamanı. Sat zamanı mı? Bana göre erken. Mesela; Bist100: Aşağıda 9 bin 800, yukarıda 10 bin 500 puan seviyeleri var. Dolar/TL: Aşağıda 31,80, yukarıda 32,80 var. EUR/USD: Aşağıda 1,07, yukarıda 1,0850 var. Ons altın: Aşağıda 2.280 dolar, yukarıda 2.380 dolar var. Gram altın: Aşağıda 2.350 lira, yukarıda 2.550 lira var. Bitcoin: Aşağıda 52 bin dolar, yukarıda 72 bin dolar var. Şimdi bu yazı-tura süreci değil de ne? Ben ne mi yapardım? Olana sahip çıkar, düşüş devam ettikçe al-bekle yapardım."