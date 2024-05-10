İslam Memiş'ten dolar, altın ve borsa için 3 kritik uyarı

"1- Ne tercih edilirse edilsin uzun vade getirisi hesaplanmalı 2- Risk dağılımı için en az 4 çeşit enstrüman 3- Satanlar yüzde 50, alanlar yüzde 50 karar vermeli. Temmuz’a kadar böyle görünüyor. Yani, çalış biriktir ve al zamanı. Sat zamanı mı? Bana göre erken. Mesela; Bist100: Aşağıda 9 bin 800, yukarıda 10 bin 500 puan seviyeleri var. Dolar/TL: Aşağıda 31,80, yukarıda 32,80 var. EUR/USD: Aşağıda 1,07, yukarıda 1,0850 var. Ons altın: Aşağıda 2.280 dolar, yukarıda 2.380 dolar var. Gram altın: Aşağıda 2.350 lira, yukarıda 2.550 lira var. Bitcoin: Aşağıda 52 bin dolar, yukarıda 72 bin dolar var. Şimdi bu yazı-tura süreci değil de ne? Ben ne mi yapardım? Olana sahip çıkar, düşüş devam ettikçe al-bekle yapardım."