https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/imamoglundan-refah-cikisi-netanyahunun-bu-sozde-varolussal-savasi-daha-kac-cana-mal-olacak-1083689505.html

İmamoğlu'ndan Refah çıkışı: 'Netanyahu'nun bu sözde ‘varoluşsal savaşı’ daha kaç cana mal olacak?'

İmamoğlu'ndan Refah çıkışı: 'Netanyahu'nun bu sözde ‘varoluşsal savaşı’ daha kaç cana mal olacak?'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu. Burada yaptığı konuşmasında... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T20:52+0300

2024-05-10T20:52+0300

2024-05-10T20:52+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

benyamin netanyahu

refah

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080770836_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_44984d436eec24a46fae2fb8a9291141.jpg

Sarıyer'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen buluşmada konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, bu haftaya bir kez daha korkunç bir insanlık trajedisinin damga vurduğunu söyledi.İmamoğlu, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının insanlık dışı olduğunun altını çizerek, "Refah, İsrail güçlerinin Gazze'de yok etmediği tek Filistin şehridir. Gazze nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 1,5 milyon Filistinli evlerinden edildi ve savaştan kaçarak Refah'a sığındı. Zaten savunmasız ve aşırı kalabalık olan bir şehre yapılan bu saldırı, zalimliğin de ötesindedir" ifadelerini kullandı.Bugüne kadar 14 bini çocuk 34 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten İmamoğlu, Filistinlilere yardım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.İmamoğlu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu eleştirerek, "Netanyahu'nun bu sözde ‘varoluşsal savaşı’ daha kaç cana mal olacak? İsrail 'topyekun zafer' peşinde, Batı da bu katliamı seyrediyor. Bu, tırnak içinde 'zafer kotası'nın, İsrail'e açılan kredinin sınırı nedir? Daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekecek?" dedi.Uluslararası toplumu, barış için daha fazla çaba göstermeye davet eden İmamoğlu, bu hafta sonu, muhtemel işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Filistin'deki durumu daha iyi anlamak için Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'i İstanbul'da ağırlayacağını aktardı.İmamoğlu, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası topluma yönelik eleştirilerde bulunarak konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-hamasin-saldirisini-teror-saldirisi-olarak-yorumluyoruz-1083243382.html

türkiye

israil

refah

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, refah