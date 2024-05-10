İlk defa 'yaptırıma gidildiği' iddia edilmişti: ABD, İsrail'in silah almaya devam ettiğini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Maden facialarının davalarına art arda gelen ertelemeler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası geliyor mu?
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın yaratacağı işsizlik sorunu ve insanların ne yapacağı sorusu
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Cumhuriyet Kadınları Derneği: Anneler Günü'nü 'Filistinli Kadınlar Günü' ilan ediyoruz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye, Körfez ülkelerine ve hatta Mısır’a nazaran çok daha sert bir tepki vermiş durumda’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Venezuela'ya gönderilen makarnalar geri döndü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Okul Müdürünü öldüren zanlının suç dosyası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ilk-defa-yaptirima-gidildigi-iddia-edilmisti-abd-israilin-ihtiyaci-silahlari-aldigini-acikladi--1083675918.html
İlk defa 'yaptırıma gidildiği' iddia edilmişti: ABD, İsrail'in silah almaya devam ettiğini açıkladı
İlk defa 'yaptırıma gidildiği' iddia edilmişti: ABD, İsrail'in silah almaya devam ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin İsrail'e silah satışında yaptırıma gidildiği iddiaları ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T13:26+0300
2024-05-10T13:27+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
abd
abd
yaptırım
ekonomik yaptırım
beyaz saray
hamas
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083385659_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_115ab75f02bd24e86078500596e0d651.jpg
İsrail'in Refah Operasyonu'na başlaması ardından medyada ABD ve diğer NATO ülkelerinin İsrail'e silah satışını durduracağı iddiaları çıkmıştı. ABD'den konuya yönelik ilk defa açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar." dedi.Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar” diyerek Kongreden ek taleplerle elde ettikleri her kuruşu İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere harcama taahhüdünde bulunduklarını ve bu taahhütlerini sürdüreceklerini vurguladı.İsrail'e istihbarat sağlamaya da devam ediyorlarKirby, Refah kentine kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemesi konusunda alternatif sunmak amacıyla İsrail'e Hamas liderlerine ilişkin istihbarat sağladıklarını belirterek, "Onların ayrıca (Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya) Sinvar gibi liderleri hedef almasına yardımcı olabiliriz ki açıkçası bunu İsraillilerle sürekli yapıyoruz." ifadesini kullandı.Bunun üzerine basın mensuplarının yönelttiği soruları geçiştiren Kirby, ifadesini değiştirerek, "Operasyon güvenliği için terörle mücadeleye nasıl destek verdiğimizin ayrıntılarına girmeyeceğim." dedi.'Hamas'a karşı müthiş bir işbirliğimiz var'Kirby, "Onlara spesifik hedeflemede yardım ettiğimizi söylemedim. Hamas liderlerini takibe devam etmeleri için gerekli koşulları sağlamaya yardımcı olabiliriz ve onlarla terörle mücadelede müthiş bir işbirliğimiz var." şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hamas-esir-takasi-icin-12-haftalik-ateskes-istedi-israil-karsi-cikti-1083674433.html
israil
abd
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083385659_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3dc94e6c8f06bba9803a4446413dd398.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, abd, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım, beyaz saray, hamas, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, abd, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım, beyaz saray, hamas, gazze, gazze şeridi

İlk defa 'yaptırıma gidildiği' iddia edilmişti: ABD, İsrail'in silah almaya devam ettiğini açıkladı

13:26 10.05.2024 (güncellendi: 13:27 10.05.2024)
© İHA / ABIR SULTAN/ POOLABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşme gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© İHA / ABIR SULTAN/ POOL
Abone ol
ABD'nin İsrail'e silah satışında yaptırıma gidildiği iddiaları ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar." açıklamasını yaptı.
İsrail'in Refah Operasyonu'na başlaması ardından medyada ABD ve diğer NATO ülkelerinin İsrail'e silah satışını durduracağı iddiaları çıkmıştı. ABD'den konuya yönelik ilk defa açıklama geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar." dedi.
Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar” diyerek Kongreden ek taleplerle elde ettikleri her kuruşu İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere harcama taahhüdünde bulunduklarını ve bu taahhütlerini sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail'e istihbarat sağlamaya da devam ediyorlar

Kirby, Refah kentine kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemesi konusunda alternatif sunmak amacıyla İsrail'e Hamas liderlerine ilişkin istihbarat sağladıklarını belirterek, "Onların ayrıca (Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya) Sinvar gibi liderleri hedef almasına yardımcı olabiliriz ki açıkçası bunu İsraillilerle sürekli yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine basın mensuplarının yönelttiği soruları geçiştiren Kirby, ifadesini değiştirerek, "Operasyon güvenliği için terörle mücadeleye nasıl destek verdiğimizin ayrıntılarına girmeyeceğim." dedi.

'Hamas'a karşı müthiş bir işbirliğimiz var'

Kirby, "Onlara spesifik hedeflemede yardım ettiğimizi söylemedim. Hamas liderlerini takibe devam etmeleri için gerekli koşulları sağlamaya yardımcı olabiliriz ve onlarla terörle mücadelede müthiş bir işbirliğimiz var." şeklinde konuştu.
Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
'Hamas esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi, İsrail karşı çıktı'
12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала