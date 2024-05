https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ilk-defa-yaptirima-gidildigi-iddia-edilmisti-abd-israilin-ihtiyaci-silahlari-aldigini-acikladi--1083675918.html

İlk defa 'yaptırıma gidildiği' iddia edilmişti: ABD, İsrail'in silah almaya devam ettiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD'nin İsrail'e silah satışında yaptırıma gidildiği iddiaları ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail'e silah sevkiyatları...

İsrail'in Refah Operasyonu'na başlaması ardından medyada ABD ve diğer NATO ülkelerinin İsrail'e silah satışını durduracağı iddiaları çıkmıştı. ABD'den konuya yönelik ilk defa açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar." dedi.Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar” diyerek Kongreden ek taleplerle elde ettikleri her kuruşu İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere harcama taahhüdünde bulunduklarını ve bu taahhütlerini sürdüreceklerini vurguladı.İsrail'e istihbarat sağlamaya da devam ediyorlarKirby, Refah kentine kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemesi konusunda alternatif sunmak amacıyla İsrail'e Hamas liderlerine ilişkin istihbarat sağladıklarını belirterek, "Onların ayrıca (Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya) Sinvar gibi liderleri hedef almasına yardımcı olabiliriz ki açıkçası bunu İsraillilerle sürekli yapıyoruz." ifadesini kullandı.Bunun üzerine basın mensuplarının yönelttiği soruları geçiştiren Kirby, ifadesini değiştirerek, "Operasyon güvenliği için terörle mücadeleye nasıl destek verdiğimizin ayrıntılarına girmeyeceğim." dedi.'Hamas'a karşı müthiş bir işbirliğimiz var'Kirby, "Onlara spesifik hedeflemede yardım ettiğimizi söylemedim. Hamas liderlerini takibe devam etmeleri için gerekli koşulları sağlamaya yardımcı olabiliriz ve onlarla terörle mücadelede müthiş bir işbirliğimiz var." şeklinde konuştu.

