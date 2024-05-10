'Hamas esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi, İsrail karşı çıktı'
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı
© AFP 2023 / -
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Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi.
Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin CNN televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.
Müzakerelerde önemli engellerden birinin geçici ateşkesin süresi olduğunu belirten ABD'li yetkililer, Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talep ettiğini, İsrail'in ise Gazze'ye saldırıların 'kalıcı olarak durdurulmasından farklı olmayacağı' iddiasıyla bunu kabul etmediğini söyledi.
Tel Aviv yönetiminin, aylarca sürecek bir ateşkesin İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını zorlaştıracağına inandığı belirtildi.
İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.
Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Kahire'de yapılmıştı.
Mısır basını, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla dün Kahire'den ayrıldığı bildirmişti.
İsrail basını, esir takası müzakerelerinde Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.
Müzakerelerde önemli engellerden birinin geçici ateşkesin süresi olduğunu belirten ABD'li yetkililer, Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talep ettiğini, İsrail'in ise Gazze'ye saldırıların 'kalıcı olarak durdurulmasından farklı olmayacağı' iddiasıyla bunu kabul etmediğini söyledi.
Tel Aviv yönetiminin, aylarca sürecek bir ateşkesin İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını zorlaştıracağına inandığı belirtildi.
İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.
Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Kahire'de yapılmıştı.
Mısır basını, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla dün Kahire'den ayrıldığı bildirmişti.
İsrail basını, esir takası müzakerelerinde Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.