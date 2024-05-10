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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hamas-esir-takasi-icin-12-haftalik-ateskes-istedi-israil-karsi-cikti-1083674433.html
'Hamas esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi, İsrail karşı çıktı'
'Hamas esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi, İsrail karşı çıktı'
Sputnik Türkiye
Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T12:28+0300
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israil- filistin çatışması
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Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin CNN televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.Müzakerelerde önemli engellerden birinin geçici ateşkesin süresi olduğunu belirten ABD'li yetkililer, Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talep ettiğini, İsrail'in ise Gazze'ye saldırıların 'kalıcı olarak durdurulmasından farklı olmayacağı' iddiasıyla bunu kabul etmediğini söyledi.Tel Aviv yönetiminin, aylarca sürecek bir ateşkesin İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını zorlaştıracağına inandığı belirtildi.İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Kahire'de yapılmıştı.Mısır basını, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla dün Kahire'den ayrıldığı bildirmişti.İsrail basını, esir takası müzakerelerinde Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/netanyahudan-refah-saldirisi-hakkinda-aciklama-hamasin-onerisi-israilin-taleplerinden-cok-uzak-1083581124.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin sorunu, hamas, hamas hareketi, gazze, gazze şeridi, barış, barış görüşmeleri

'Hamas esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi, İsrail karşı çıktı'

12:28 10.05.2024
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı
Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / -
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Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi.
Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin CNN televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde önemli engellerden birinin geçici ateşkesin süresi olduğunu belirten ABD'li yetkililer, Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talep ettiğini, İsrail'in ise Gazze'ye saldırıların 'kalıcı olarak durdurulmasından farklı olmayacağı' iddiasıyla bunu kabul etmediğini söyledi.

Tel Aviv yönetiminin, aylarca sürecek bir ateşkesin İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını zorlaştıracağına inandığı belirtildi.

İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Kahire'de yapılmıştı.

Mısır basını, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla dün Kahire'den ayrıldığı bildirmişti.

İsrail basını, esir takası müzakerelerinde Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu'dan Refah saldırısı hakkında açıklama: 'Hamas'ın önerisi İsrail'in taleplerinden çok uzak'
7 Mayıs, 18:59
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