https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdulkadir-selviden-bahceliye-kavala-yaniti-ben-kavala-sevdalisi-degil-turkiye-sevdalisiyim-1083592638.html
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye Kavala yanıtı: 'Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım'
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye Kavala yanıtı: 'Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, isim vermeden kendisini eleştiren MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi ve "Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım. Ülkemin... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T09:31+0300
2024-05-08T09:31+0300
2024-05-08T09:31+0300
politika
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP lideri Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında Kavala'ya ilişkin sözlerini hatırlattı. Kendisinin daha önce Kavala'ya ilişkin söylediği sözlerinin Bahçeli tarafından alıntılandığını belirten Selvi, bugünkü yazısında şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/bahceliden-1-mayis-tepkisi-emek-ve-dayanismanin-taksim-ile-ne-alakasi-var-1083556000.html
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Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye Kavala yanıtı: 'Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım'
Abdulkadir Selvi, isim vermeden kendisini eleştiren MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi ve "Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım. Ülkemin çıkarlarını özgürlüklerde ve reformlarda görüyorum" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP lideri Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında Kavala'ya ilişkin sözlerini hatırlattı.
Kendisinin daha önce Kavala'ya ilişkin söylediği sözlerinin Bahçeli tarafından alıntılandığını belirten Selvi, bugünkü yazısında şunları dile getirdi:
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden yazımdan alıntılar yaptı. Seviyeli bir dille eleştirilerde bulundu. Hakaret olmadığı sürece eleştirilerden yararlanırım. Ben farklı düşünüyorum, Bahçeli farklı düşünüyor. Önemli olan farklılıklarımızla birlikte konuşabilmemiz. Netice itibariyle hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım. Ülkemin çıkarlarını özgürlüklerde ve reformlarda görüyorum. Yeni dönemde yeni bir siyaset inşa etmenin gerekli olduğuna inanıyorum. Farklı düşünenler ise bunu tehlikeli bulabilir. Hakaret ve tehdit olmadığı sürece bunları tartışabiliriz."