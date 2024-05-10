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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hastalarinin-olumune-neden-oldugu-iddia-edilen-profesor-3-yil-meslekten-men-edildi--1083663341.html
Hastalarının ölümüne neden olduğu iddia edilen profesör meslekten men edildi
Hastalarının ölümüne neden olduğu iddia edilen profesör meslekten men edildi
Sputnik Türkiye
Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul’un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler’de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak. Çelik'in, Cevdet Akbulut, Selahattin Serin’in ölümüne sebep verdiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/amasra-belediye-baskani-cakirin--yargilanmasina-baslandi-1083661001.html
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profesör, meslekten men edilme, şişli
profesör, meslekten men edilme, şişli

Hastalarının ölümüne neden olduğu iddia edilen profesör meslekten men edildi

01:13 10.05.2024 (güncellendi: 01:15 10.05.2024)
© İHAProf. Dr. Alper Çelik
Prof. Dr. Alper Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© İHA
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Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi.
Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul’un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler’de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak.
Çelik'in, Cevdet Akbulut, Selahattin Serin’in ölümüne sebep verdiği iddia edilmişti.
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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