https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hastalarinin-olumune-neden-oldugu-iddia-edilen-profesor-3-yil-meslekten-men-edildi--1083663341.html

Hastalarının ölümüne neden olduğu iddia edilen profesör meslekten men edildi

Hastalarının ölümüne neden olduğu iddia edilen profesör meslekten men edildi

Sputnik Türkiye

Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T01:13+0300

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türkiye

profesör

meslekten men edilme

şişli

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Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul’un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler’de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak. Çelik'in, Cevdet Akbulut, Selahattin Serin’in ölümüne sebep verdiği iddia edilmişti.

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profesör, meslekten men edilme, şişli