https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/netanyahudan-refah-saldirisi-hakkinda-aciklama-hamasin-onerisi-israilin-taleplerinden-cok-uzak-1083581124.html
Netanyahu'dan Refah saldırısı hakkında açıklama: 'Hamas'ın önerisi İsrail'in taleplerinden çok uzak'
Netanyahu'dan Refah saldırısı hakkında açıklama: 'Hamas'ın önerisi İsrail'in taleplerinden çok uzak'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'ta gerçekleştirilen operasyonlara değinerek Hamas'ın Gazze'deki son askeri ve siyasi gücünün de kırılacağını ve terör... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T18:59+0300
2024-05-07T18:59+0300
2024-05-07T19:01+0300
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Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin son 24 saatte Refah'ta gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir açıklama yaptı.Refah operasyonunun rehinelerin iadesi ve Hamas'ın ortadan kaldırılması gibi iki temel amaca hizmet ettiğinin altını çizen Netanyahu, "Dün gece Savaş Kabinesi'nin onayıyla Refah'ta harekete geçilmesi emrini verdim. Birkaç saat içinde güçlerimiz Refah sınır kapısındaki İsrail bayraklarını göndere çekti ve Hamas bayraklarını indirdi" açıklamasında bulundu.Netanyahu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:"Kahire'ye giden müzakere heyetine talimat verdim, rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda kararlı durmaya devam edin, İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için temel gereklilikler konusunda kararlı durmaya devam edin" diyen Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nın ele geçirilmesinin çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.Netanyahu açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-savunma-bakani-gallant-refah-operasyonu-hamasin-koku-kazinana-dek-devam-edecek-1083580567.html
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israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, refah, refah sınır kapısı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, refah, refah sınır kapısı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
Netanyahu'dan Refah saldırısı hakkında açıklama: 'Hamas'ın önerisi İsrail'in taleplerinden çok uzak'
18:59 07.05.2024 (güncellendi: 19:01 07.05.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'ta gerçekleştirilen operasyonlara değinerek Hamas'ın Gazze'deki son askeri ve siyasi gücünün de kırılacağını ve terör tehdidinin ortadan kaldırılacağını söyledi.
Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin son 24 saatte Refah'ta gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir açıklama yaptı.
Refah operasyonunun rehinelerin iadesi ve Hamas'ın ortadan kaldırılması gibi iki temel amaca hizmet ettiğinin altını çizen Netanyahu, "Dün gece Savaş Kabinesi'nin onayıyla Refah'ta harekete geçilmesi emrini verdim. Birkaç saat içinde güçlerimiz Refah sınır kapısındaki İsrail bayraklarını göndere çekti ve Hamas bayraklarını indirdi" açıklamasında bulundu.
Netanyahu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Daha önce rehinelerin serbest bırakılmasıyla ispat ettiğimiz üzere, Hamas'a askeri baskı yapılması rehinelerimizin iadesi için gerekli bir koşuldur. Hamas'ın dünkü önerisi güçlerimizin Refah'a girişini sabote etmeye yönelikti. Böyle bir şey olmadı.Savaş Kabinesi'nin oybirliğiyle kararlaştırdığı üzere, Hamas'ın önerisi İsrail'in hayati taleplerinden çok uzaktır. İsrail, Hamas'ın Şerit'teki kötü yönetimini yeniden tesis etmesine izin vermeyecektir. İsrail, bizim yok edilmemiz için çalışmaya devam etmek üzere Hamas'ın askeri yeteneklerini yeniden kazanmasına izin vermeyecektir. İsrail, vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemizin geleceğini tehlikeye atan bir teklifi kabul edemez.
"Kahire'ye giden müzakere heyetine talimat verdim, rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda kararlı durmaya devam edin, İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için temel gereklilikler konusunda kararlı durmaya devam edin" diyen Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nın ele geçirilmesinin çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.
Netanyahu açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:
Hamas'a karşı savaşı sürdürüyoruz. Bugün Refah Sınır Kapısı'nın ele geçirilmesi çok önemli bir adımdır. Refah'taki dört terörist taburun ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın kalan askeri kabiliyetlerinin yok edilmesi yolunda önemli bir adımdır. Buna ek olarak Hamas'a siyasi anlamda zarar vermek için de önemli bir adımdır. Zira bu sabah itibariyle Hamas'ı Şerit'te terör saltanatını kurmak için gerekli olan bir geçişten mahrum bıraktık. Son birkaç gün içerisinde sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletmek istiyorum. Kahraman askerlerimizi görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirdikleri, savaşçı ruhları ve kahramanlıkları, yaptıkları ve gelecekte yapacakları her şey için selamlıyorum. Onlara tüm İsrail vatandaşları adına kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Birlikte savaşacağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte kazanacağız.