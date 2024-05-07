Netanyahu'dan Refah saldırısı hakkında açıklama: 'Hamas'ın önerisi İsrail'in taleplerinden çok uzak'

Hamas'a karşı savaşı sürdürüyoruz. Bugün Refah Sınır Kapısı'nın ele geçirilmesi çok önemli bir adımdır. Refah'taki dört terörist taburun ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın kalan askeri kabiliyetlerinin yok edilmesi yolunda önemli bir adımdır. Buna ek olarak Hamas'a siyasi anlamda zarar vermek için de önemli bir adımdır. Zira bu sabah itibariyle Hamas'ı Şerit'te terör saltanatını kurmak için gerekli olan bir geçişten mahrum bıraktık. Son birkaç gün içerisinde sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletmek istiyorum. Kahraman askerlerimizi görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirdikleri, savaşçı ruhları ve kahramanlıkları, yaptıkları ve gelecekte yapacakları her şey için selamlıyorum. Onlara tüm İsrail vatandaşları adına kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Birlikte savaşacağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte kazanacağız.