https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/gurcistan-basbakani-kobakhidzeden-abye-mesaj-secmenin-iradesine-gore-hareket-edecegiz-1083686577.html
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den AB'ye mesaj: 'Seçmenin iradesine göre hareket edeceğiz'
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den AB'ye mesaj: 'Seçmenin iradesine göre hareket edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakan Kobakhidze Tiflis'te düzenlenen protestolara katılan gençlere hitaben kaleme aldığı mektupta, eylemlere katılanların çoğunun arkasında... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T18:44+0300
2024-05-10T18:44+0300
2024-05-10T18:44+0300
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gürcistan parlamentosu
irakli kobahidze
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı düzenlenen eylemlere katılan gençlere hitaben kaleme aldığı açık mektupta, Gürcistan devletinin bugün yanlış yönlendirilenler de dahil olmak üzere tüm samimi gençlerle ilgileneceği aktarıldı.Protestolar 15 Nisan'dan bu yana Tiflis'te devam ediyor. Muhalifler yasa tasarısının geri çekilmesini talep ederek Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini, etiketlediğini ve Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonunu engellediğini iddia ediyor. Yetkililer ise sivil toplum örgütleri ve medyanın dış finansmanının şeffaf olması gerektiğini vurguluyor.Kobakhidze açık mektubunda "Size söz veriyorum ki Gürcistan devleti, bugün yanlış yönlendirilen ve Gürcistan toplumunun çoğunluğunun ve seçilmiş yetkililerinin ne kadar çok felaketten kaçındığını fark etmeyenler de dahil olmak üzere tüm samimi gençlerle ilgilenecektir" ifadeleri yer aldı.Kobakhidze kaleme aldığı mektupta, "Mitinglere sürekli katılan gençlerin önemli bir kısmının tamamen samimiyetsiz gençler olduğu gerçeği hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim" satılarını kaleme aldı.'Seçmenin iradesine göre hareket edeceğiz'Başbakan Kobakhidze mektubunda, bir ay önce yapılan bir ankete göre Mart ayında seçmenlerin yüzde 61.3'ü iktidar partisi Gürcü Rüyası-Demokratik Gürcistan'ı desteklediğini belirterek "Genel olarak, devlet için en tehlikeli olan ortalama zeka ve bilgi düzeyine sahip insanların hakimiyetidir ve bu durum Dunning-Kruger teorisi tarafından da doğrulanmaktadır. Bu teoriye göre, ortalama zeka ve bilgiye sahip bir kişi en yüksek derecede özgüvene sahiptir" cümlelerini dile getirdi.Kobakhidze hükümetin 29 Nisan'daki Gürcü Rüyası mitingine gelen 200 bin genç, orta yaşlı ve yaşlı insanın isteklerine göre hareket etmesi gerektiğinden emin olduğunu ifade ettiği mektupta, obakhidze, "STK şeffaflığını ve dolayısıyla Gürcistan için barışçıl bir geleceği kararlılıkla ve bilinçle destekleyen Gürcü seçmenlerin yüzde 60'ından fazlasının iradesine göre hareket edeceğiz" dedi.Kobakhidze mektupta şu ifadelere yer verdi:Avrupa Birliği, ABD, BM, NATO, Avrupa Konseyi ve münferit Batılı ülkelerin liderleri tarafından Gürcistan 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını kabul etmemesi için birtakım eleştirilere maruz kalıyor. Gürcü yetkililer ise Batı'dan gelen eleştirileri anlaşılmaz olarak nitelendirerek ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasaların mevcut olduğunu, Avrupa Birliği ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğini ısrarlar vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-tiflisteki-protestolar-ile-maydan-olaylari-arasinda-paralellik-kurmak-oldukca-kolay-1083608342.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, yabancı ajan, ab, abd, nato, avrupa konseyi
gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, yabancı ajan, ab, abd, nato, avrupa konseyi
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den AB'ye mesaj: 'Seçmenin iradesine göre hareket edeceğiz'
Gürcistan Başbakan Kobakhidze Tiflis'te düzenlenen protestolara katılan gençlere hitaben kaleme aldığı mektupta, eylemlere katılanların çoğunun arkasında yabancı bağışçılar tarafından finanse edilen 'radikal muhalefet' liderlerinin olduğunu dile getirdi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı düzenlenen eylemlere katılan gençlere hitaben kaleme aldığı açık mektupta, Gürcistan devletinin bugün yanlış yönlendirilenler de dahil olmak üzere tüm samimi gençlerle ilgileneceği aktarıldı.
Protestolar 15 Nisan'dan bu yana Tiflis'te devam ediyor. Muhalifler yasa tasarısının geri çekilmesini talep ederek Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini, etiketlediğini ve Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonunu engellediğini iddia ediyor. Yetkililer ise sivil toplum örgütleri ve medyanın dış finansmanının şeffaf olması gerektiğini vurguluyor.
Kobakhidze açık mektubunda "Size söz veriyorum ki Gürcistan devleti, bugün yanlış yönlendirilen ve Gürcistan toplumunun çoğunluğunun ve seçilmiş yetkililerinin ne kadar çok felaketten kaçındığını fark etmeyenler de dahil olmak üzere tüm samimi gençlerle ilgilenecektir" ifadeleri yer aldı.
Kobakhidze kaleme aldığı mektupta, "Mitinglere sürekli katılan gençlerin önemli bir kısmının tamamen samimiyetsiz gençler olduğu gerçeği hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim" satılarını kaleme aldı.
'Seçmenin iradesine göre hareket edeceğiz'
Başbakan Kobakhidze mektubunda, bir ay önce yapılan bir ankete göre Mart ayında seçmenlerin yüzde 61.3'ü iktidar partisi Gürcü Rüyası-Demokratik Gürcistan'ı desteklediğini belirterek "Genel olarak, devlet için en tehlikeli olan ortalama zeka ve bilgi düzeyine sahip insanların hakimiyetidir ve bu durum Dunning-Kruger teorisi tarafından da doğrulanmaktadır. Bu teoriye göre, ortalama zeka ve bilgiye sahip bir kişi en yüksek derecede özgüvene sahiptir" cümlelerini dile getirdi.
Kobakhidze hükümetin 29 Nisan'daki Gürcü Rüyası mitingine gelen 200 bin genç, orta yaşlı ve yaşlı insanın isteklerine göre hareket etmesi gerektiğinden emin olduğunu ifade ettiği mektupta, obakhidze, "STK şeffaflığını ve dolayısıyla Gürcistan için barışçıl bir geleceği kararlılıkla ve bilinçle destekleyen Gürcü seçmenlerin yüzde 60'ından fazlasının iradesine göre hareket edeceğiz" dedi.
Kobakhidze mektupta şu ifadelere yer verdi:
Tüm samimi gençlerden Avrupa'ya doğru onurlu bir şekilde yürümenin ne kadar önemli olduğunu iyi anlamalarını istiyorum zira ancak onurlu bir şekilde Avrupa Birliği'ne katılmak mümkündür. Gürcistan 2030 yılına kadar bağımsız ve egemen bir devlet olarak onurlu bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olacaktır.
Avrupa Birliği, ABD, BM, NATO, Avrupa Konseyi ve münferit Batılı ülkelerin liderleri tarafından Gürcistan 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını kabul etmemesi için birtakım eleştirilere maruz kalıyor. Gürcü yetkililer ise Batı'dan gelen eleştirileri anlaşılmaz olarak nitelendirerek ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasaların mevcut olduğunu, Avrupa Birliği ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğini ısrarlar vurguluyor.