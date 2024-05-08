https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-tiflisteki-protestolar-ile-maydan-olaylari-arasinda-paralellik-kurmak-oldukca-kolay-1083608342.html
Gürcistan: Tiflis'teki protestolar ile 'Maydan olayları' arasında paralellik kurmak oldukça kolay
Gürcistan: Tiflis'teki protestolar ile 'Maydan olayları' arasında paralellik kurmak oldukça kolay
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili yaptığı açıklamada, Tiflis'teki protestolarda kullanılan teknikler ile 2013'te yılında Ukrayna'da başlayan Maydan... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T14:49+0300
2024-05-08T14:49+0300
2024-05-08T14:49+0300
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili düzenlediği brifingde, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesine karşı Tiflis'te düzenlenen protestolar ile Kiev'deki 'Maydan' arasında paralellik kurmanın kolay olduğunu, organizatörlerin aynı görsel teknikleri kullandığını söyledi.Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi de, yabancı finansmanlı siyasi liderler ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen protestolar sırasında şiddet senaryoları geliştirmeyi amaçlayan provokasyonların hazırlandığını bildirmişti.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Papuaşvili açıklamasında Gürcistan Güvenlik Servisi tarafından yayımlanan raporun Tiflis'te neler olduğunu ve şiddet süreçlerinin nasıl kışkırtıldığını gösterdiğini vurgulayarak, "Bunu birkaç ay önce aktivistlere verilen Uygulamalı Şiddet İçermeyen Eylem ve Stratejiler Merkezi (CANVAS) eğitimiyle ilgili bir soruşturma olduğunda gördük. Bu senaryoların Gürcistan sokaklarında doğrudan gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-ulkedeki-provokasyonlari-batili-ulkeler-finanse-ediyor-1083596232.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, yabancı nüfuzun şeffaflığı, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri, ukrayna, kiev
gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, yabancı nüfuzun şeffaflığı, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri, ukrayna, kiev
Gürcistan: Tiflis'teki protestolar ile 'Maydan olayları' arasında paralellik kurmak oldukça kolay
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili yaptığı açıklamada, Tiflis'teki protestolarda kullanılan teknikler ile 2013'te yılında Ukrayna'da başlayan Maydan olaylarında kullanılan tekniklerin aynı olduğunun altını çizdi.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili düzenlediği brifingde, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesine karşı Tiflis'te düzenlenen protestolar ile Kiev'deki 'Maydan' arasında paralellik kurmanın kolay olduğunu, organizatörlerin aynı görsel teknikleri kullandığını söyledi.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi de, yabancı finansmanlı siyasi liderler ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen protestolar sırasında şiddet senaryoları geliştirmeyi amaçlayan provokasyonların hazırlandığını bildirmişti.
Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Maydan ile doğrudan paralellikler görüyoruz: gelin-damat, benzer fotoğraflar, kesinlikle aynı ritüeller ve görsellerin sahnelenmesi. Evli bir çift, piyano çalan bir adam ve aslında gerçekleşmekte olan bu şiddet eylemlerini güzel bir şekilde paketlemek için yarattıkları farklı görsel efektler...
Papuaşvili açıklamasında Gürcistan Güvenlik Servisi tarafından yayımlanan raporun Tiflis'te neler olduğunu ve şiddet süreçlerinin nasıl kışkırtıldığını gösterdiğini vurgulayarak, "Bunu birkaç ay önce aktivistlere verilen Uygulamalı Şiddet İçermeyen Eylem ve Stratejiler Merkezi (CANVAS) eğitimiyle ilgili bir soruşturma olduğunda gördük. Bu senaryoların Gürcistan sokaklarında doğrudan gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.