https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-tiflisteki-protestolar-ile-maydan-olaylari-arasinda-paralellik-kurmak-oldukca-kolay-1083608342.html

Gürcistan: Tiflis'teki protestolar ile 'Maydan olayları' arasında paralellik kurmak oldukça kolay

Gürcistan: Tiflis'teki protestolar ile 'Maydan olayları' arasında paralellik kurmak oldukça kolay

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili yaptığı açıklamada, Tiflis'teki protestolarda kullanılan teknikler ile 2013'te yılında Ukrayna'da başlayan Maydan... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T14:49+0300

2024-05-08T14:49+0300

2024-05-08T14:49+0300

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yabancı nüfuzun şeffaflığı

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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili düzenlediği brifingde, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesine karşı Tiflis'te düzenlenen protestolar ile Kiev'deki 'Maydan' arasında paralellik kurmanın kolay olduğunu, organizatörlerin aynı görsel teknikleri kullandığını söyledi.Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi de, yabancı finansmanlı siyasi liderler ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen protestolar sırasında şiddet senaryoları geliştirmeyi amaçlayan provokasyonların hazırlandığını bildirmişti.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Papuaşvili açıklamasında Gürcistan Güvenlik Servisi tarafından yayımlanan raporun Tiflis'te neler olduğunu ve şiddet süreçlerinin nasıl kışkırtıldığını gösterdiğini vurgulayarak, "Bunu birkaç ay önce aktivistlere verilen Uygulamalı Şiddet İçermeyen Eylem ve Stratejiler Merkezi (CANVAS) eğitimiyle ilgili bir soruşturma olduğunda gördük. Bu senaryoların Gürcistan sokaklarında doğrudan gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-ulkedeki-provokasyonlari-batili-ulkeler-finanse-ediyor-1083596232.html

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