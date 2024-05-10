https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/fenerin-golcusu-icin-iddialar-dolasiyor-edin-dzeko-icin-arap-ulkeleri-kasayi-acti-1083678587.html

Fenerin golcüsü için iddialar dolaşıyor: 'Edin Dzeko için Arap ülkeleri kasayı açtı'

Fenerin golcüsü için iddialar dolaşıyor: 'Edin Dzeko için Arap ülkeleri kasayı açtı'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko başta olmak üzere bazı yabancı yıldızlarına Arap ülkelerinden birçok teklif olduğu iddia ediliyor. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T14:57+0300

2024-05-10T14:57+0300

2024-05-10T14:57+0300

spor

edin dzeko

arap

arap birliği

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

ali koç

teknik direktör

galatasaray sk

galatasaray

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Süper Lig'in bitimine 3 hafta kalmışken Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyonluk yüzü görememesi ardından, Arap ülkelerinden takımın yıldızlarına birçok yüksek teklifin geldiği belirtiliyor. Bununla birlikte yeni sezonda yönetim ve teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı yıldızın da ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.'Astronomik ücretler'Milliyet'in haberine göre; Başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var.Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği öne sürüldü. Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcuların sürpriz ayrılıkları yaşanabilir.

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Sputnik Türkiye

edin dzeko, arap, arap birliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, teknik direktör, galatasaray sk, galatasaray, yabancı