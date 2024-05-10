https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/fenerin-golcusu-icin-iddialar-dolasiyor-edin-dzeko-icin-arap-ulkeleri-kasayi-acti-1083678587.html
Fenerin golcüsü için iddialar dolaşıyor: 'Edin Dzeko için Arap ülkeleri kasayı açtı'
Fenerin golcüsü için iddialar dolaşıyor: 'Edin Dzeko için Arap ülkeleri kasayı açtı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Edin Dzeko başta olmak üzere bazı yabancı yıldızlarına Arap ülkelerinden birçok teklif olduğu iddia ediliyor. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T14:57+0300
2024-05-10T14:57+0300
2024-05-10T14:57+0300
spor
edin dzeko
arap
arap birliği
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
ali koç
teknik direktör
galatasaray sk
galatasaray
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/16/1078714000_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_24964adf8befaa872c4c02b39dfdce90.jpg
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kalmışken Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyonluk yüzü görememesi ardından, Arap ülkelerinden takımın yıldızlarına birçok yüksek teklifin geldiği belirtiliyor. Bununla birlikte yeni sezonda yönetim ve teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı yıldızın da ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.'Astronomik ücretler'Milliyet'in haberine göre; Başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var.Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği öne sürüldü. Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcuların sürpriz ayrılıkları yaşanabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/arda-gulerin-sozlesmesindeki-bonus-maddesi-ortaya-cikti-fenerbahce-ne-kadar-kazanacak-1083672414.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/16/1078714000_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bf5059670397880c462becce26635b26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
edin dzeko, arap, arap birliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, teknik direktör, galatasaray sk, galatasaray, yabancı
edin dzeko, arap, arap birliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, teknik direktör, galatasaray sk, galatasaray, yabancı
Fenerin golcüsü için iddialar dolaşıyor: 'Edin Dzeko için Arap ülkeleri kasayı açtı'
Fenerbahçe'nin Edin Dzeko başta olmak üzere bazı yabancı yıldızlarına Arap ülkelerinden birçok teklif olduğu iddia ediliyor.
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kalmışken Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyonluk yüzü görememesi ardından, Arap ülkelerinden takımın yıldızlarına birçok yüksek teklifin geldiği belirtiliyor.
Bununla birlikte yeni sezonda yönetim ve teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı yıldızın da ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Milliyet'in haberine göre; Başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var.
Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği öne sürüldü. Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcuların sürpriz ayrılıkları yaşanabilir.