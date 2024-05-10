https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/arda-gulerin-sozlesmesindeki-bonus-maddesi-ortaya-cikti-fenerbahce-ne-kadar-kazanacak-1083672414.html

Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddesi ortaya çıktı: Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddesi ortaya çıktı: Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Arda Güler için Fenerbahçe'ye bonus maddesi ödeyip ödemeyeceği belli oldu. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T11:48+0300

2024-05-10T11:48+0300

2024-05-10T11:48+0300

spor

arda güler

sözleşme

bonus

transfer

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

real madrid

real madrid futbol takımı

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Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro net ve 10 milyon euroluk bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanyol devi Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde bile Fenerbahçe'ye bonus ödemeyecek.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon euroluk bonusun tamamı Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacak.Habere göre Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyecek.

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Sputnik Türkiye

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