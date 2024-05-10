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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/arda-gulerin-sozlesmesindeki-bonus-maddesi-ortaya-cikti-fenerbahce-ne-kadar-kazanacak-1083672414.html
Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddesi ortaya çıktı: Fenerbahçe ne kadar kazanacak?
Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddesi ortaya çıktı: Fenerbahçe ne kadar kazanacak?
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Arda Güler için Fenerbahçe'ye bonus maddesi ödeyip ödemeyeceği belli oldu. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T11:48+0300
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Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro net ve 10 milyon euroluk bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanyol devi Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde bile Fenerbahçe'ye bonus ödemeyecek.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon euroluk bonusun tamamı Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacak.Habere göre Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/arda-guler-real-madrid-bayern-munih-maci-sonrasi-yine-mansetlerde-tam-bir-catlak-1083627013.html
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arda güler, sözleşme, bonus, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, real madrid, real madrid futbol takımı
arda güler, sözleşme, bonus, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, real madrid, real madrid futbol takımı

Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddesi ortaya çıktı: Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

11:48 10.05.2024
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA
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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Arda Güler için Fenerbahçe'ye bonus maddesi ödeyip ödemeyeceği belli oldu.
Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro net ve 10 milyon euroluk bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanyol devi Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde bile Fenerbahçe'ye bonus ödemeyecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon euroluk bonusun tamamı Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacak.
Habere göre Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyecek.
Arda Güler gol sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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