https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/eski-abdli-istihbaratci-ritter-ukrayna-cokusun-esigine-geldi-karsi-taarruz-olmayacak-1082707152.html

Eski ABD'li istihbaratçı Ritter: Ukrayna çöküşün eşiğine geldi, 'karşı taarruz' olmayacak

Eski ABD'li istihbaratçı Ritter: Ukrayna çöküşün eşiğine geldi, 'karşı taarruz' olmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya'nın savaş sahasında 'oyunu tamamen... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T17:21+0300

2024-04-12T17:21+0300

2024-04-12T17:28+0300

ukrayna krizi

scott ritter

rusya

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

rusya savunma bakanlığı

nato

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Zelenskiy'nin Batılı destekçilerinden daha fazla yardım 'koparmak' için onların önünde dile getirdiği vaatlerin sadece boş sözler olduğunu söyleyen Ritter, NATO'nun Ukrayna'da Rusya'ya karşı sürdürdüğü vekalet savaşındaki iki karşıt tarafı da iki 'jenga bloğuna' benzetti.Ritter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu nedenle Zelenskiy, Avrupa ve ABD'ye başvurarak daha fazla 'jenga bloğu' için yalvarıyor" diyen Ritter, hava savunması, tanklar, toplar ve top mermileri talep eden Ukrayna'nın yapısının çökme eşiğinde olduğunu vurguladı. Ritter Rusya'nın ise 'jenga bloklarının' etrafına koruma duvarları ördüğünün altını çizdi.'Rusya çok güçlü, sağlam ve çökme tehlikesi yok'Ritter açıklamasında, "Rusya çok güçlü, sağlam ve çökme tehlikesi yok. Ukrayna ise çöküşün eşiğinde sallanıyor. Sadece askeri olarak değil, ekonomik ve siyasi olarak da. Rusya, Kiev rejiminin enerji altyapısını tarumar etti ve bu da savunma sanayilerinin yakında çökeceği anlamına geliyor" dedi.Rus Silahlı Kuvvetleri uzun menzilli hava ve deniz silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarını da kullanarak Ukrayna'daki yakıt ve enerji altyapısına büyük çaplı hassas saldırılar düzenliyor. Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada saldırıların Kiev rejiminin Rus petrol ve gaz endüstrisi ile enerji tesislerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak gerçekleştirildiğini bildirmişti.Açıklamalarına devam eden Ritter, "Siyasi açıdan konuşmak gerekirse, dünya Ukrayna'daki çatışmalardan yoruldu, daha fazlası için yalvaran ama savaş alanında hiçbir olumlu sonuç üretemeyen bir ülkeden yoruldu" diyerek Ukrayna'nın 'jenga bloğu' yapısının çökmek üzere olduğunu ve bunun er ya da geç gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Salı günü Alman Bild gazetesine verdiği demeçte Kiev'in Rus güçlerine karşı yeni bir karşı saldırı planı hazırladığını ancak daha gelişmiş Batı silahlarına ihtiyaç duyduğunu söylemişti.Ukrayna'nın 2023 taarruzu 4 Haziran'da gecikmeli olarak başlamış ve Kasım 2023'te Azak Denizi'ne ulaşmak olarak belirlenen hedeflerinden hiçbirine ulaşamadan sona ermişti. Zelenskiy'nin bir önceki başarısız karşı taarruz planı neticesinde 166 binden fazla Ukraynalı askerin ölmüştü veya ağır yaralanmıştı. Buna ek olarak Ukrayna 789 tank, 2 bin 400 diğer zırhlı araç ve 132 hava taşıtı kaybetmişti.Öte yandan Rusya, yüzlerce modern Batı askeri aracını, tankını ve topçu sistemini imha ederek askeri teçhizatının, taktiklerinin ve askeri-endüstriyel üssünün NATO'nunkinden daha kötü olmadığını kesin bir şekilde ortaya koydu.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna'nın yeni bir karşı saldırısının Kiev için tam bir felaketle ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisiyle sonuçlanacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/rusyadan-ukraynanin-enerji-ve-savunma-sanayi-tesislerine-buyuk-darbe-1082706134.html

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scott ritter, rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, rusya savunma bakanlığı, nato