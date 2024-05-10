Erivan'da kilisenin başlattığı Paşinyan karşıtı protestolar yayılıyor
11:24 10.05.2024 (güncellendi: 11:26 10.05.2024)
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Başkent Erivan'da dün akşam Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmalarının durdurulması istemiyle Ermeni Kilisesi tarafından düzenlenen mitingin ardından muhalifler ve bazı üniversitelerdeki öğrenciler de Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı eylemler düzenleniyor.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda dün akşam yapılan 'Vatan İçin Tavuş' konulu yürüyüşe katılanlar ile Erivan sakinleri Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplandı.
Galstanyan, mitingde yaptığı konuşmada Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep ederek, istifa için bir saat süre verdi. Paşinyan yönetimi ise Başpiskopos'a bir yanıt vermedi.
Gösteriye katılanlar, Azerbaycan’la sınır belirleme çalışmaları yürütürken toprak tavizi vermekle suçladıkları Paşinyan'ın istifasını isteyen sloganlar attı.
Galstanyan, mitingde yaptığı konuşmada Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep ederek, istifa için bir saat süre verdi. Paşinyan yönetimi ise Başpiskopos'a bir yanıt vermedi.
Gösteriye katılanlar, Azerbaycan’la sınır belirleme çalışmaları yürütürken toprak tavizi vermekle suçladıkları Paşinyan'ın istifasını isteyen sloganlar attı.
Öğrenciler de sokağa çıktı
Dün akşam kilisenin düzenlediği mitingin ardından bugün de Erivan Devlet Üniversitesi ile bazı üniversitelerdeki öğrencilerin başkentin merkezinde Paşinyan'ı istifaya davet ettikleri bir eylem düzenledikleri belirtildi.
Eylem sırasında "Öğrenci, protesto et" sloganı atıldığı görüldü.
Eylem sırasında "Öğrenci, protesto et" sloganı atıldığı görüldü.
Protestocular bazı yolları kapattı
Bu arada bazı protestocular Cumhuriyet Meydanı'ndaki hükümet binası önünde toplanmaya başladı. Bazı haber kaynaklarına göre protestocular bazı yolları ulaşıma kapattı.
Başpiskopos Galstanyan'dan yeni miting çağrısı
Paşinyan karşıtı protestoların öncüsü konumunda bulunan Başpiskopos Galstanyan, muhalefeti bu akşam yerel saatle 18.30'da (TSİ 17.30) Cumhuriyet Meydanı'nda yeniden toplanmaya çağırdı.
Protestoların gün boyu sürmesini de isteyen Galstanyan, "İtaatsizlik eylemlerine devam edin, geri çekilmeyeceğiz" dedi.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan anlaşma uyarınca Erivan'ın kendi kontrolündeki 4 köyü Bakü'ye vermeyi kabul ettiği açıklanmıştı.
Taraflar, sınır belirleme çalışmalarına Tavuş bölgesinden başlama konusunda anlaşma sağlamıştı.
Protestoların gün boyu sürmesini de isteyen Galstanyan, "İtaatsizlik eylemlerine devam edin, geri çekilmeyeceğiz" dedi.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan anlaşma uyarınca Erivan'ın kendi kontrolündeki 4 köyü Bakü'ye vermeyi kabul ettiği açıklanmıştı.
Taraflar, sınır belirleme çalışmalarına Tavuş bölgesinden başlama konusunda anlaşma sağlamıştı.