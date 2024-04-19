Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesine başlandı: '4 köy iade edildi'

Sınırlandırma sürecinin ilk aşamasında taraflar, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde var olan cumhuriyetler arası yasal sınıra uygun hale getirmek amacıyla, sınır hattının belirli bölümlerinin doğrudan Bağanis (Ermenistan), Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan), Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan), Heyrimli (Azerbaycan), Berkaber (Ermenistan) ve Kızılhacılı (Azerbaycan) yerleşim yerleri arasından geçirilmesi konusunda geçici olarak anlaşmışlardır. Sınırlandırma sürecinin ilk aşamasında taraflar, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde var olan cumhuriyetler arası yasal sınıra uygun hale getirmek amacıyla, sınır hattının belirli bölümlerinin doğrudan(Ermenistan),(Azerbaycan),(Ermenistan),(Azerbaycan),(Ermenistan),(Azerbaycan),(Ermenistan) ve(Azerbaycan) yerleşim yerleri arasından geçirilmesi konusunda geçici olarak anlaşmışlardır.

Taraflar, sınır hattının belirtilen kesimlerinin tanımının, zemindeki jeodezik ölçümler temelinde koordinatların belirlenmesi dikkate alınarak hazırlanmasına ve bu tanımın 15 Mayıs 2024 tarihine kadar taraflarca üzerinde mutabık kalınacak ve imzalanacak uygun bir protokol ile resmileştirilmesine karar vermişlerdir. Taraflar, sınır hattının belirtilen kesimlerinin tanımının, zemindeki jeodezik ölçümler temelinde koordinatların belirlenmesi dikkate alınarak hazırlanmasına ve bu tanımıntaraflarca üzerinde mutabık kalınacak ve imzalanacak uygun bir protokol ile resmileştirilmesine karar vermişlerdir.

Tarafların, sınır hattının mutabık kalınan kesimleri boyunca sınır hizmetlerinin eşzamanlı ve paralel olarak sunulması için düzenlemeler yapmak amacıyla hükümetlerine başvuracakları hususunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca, sınırlandırma süreci tam olarak tamamlanana kadar, protokol tanımında belirtilen sınır çizgisi bölümlerinin sınırlandırılmış olarak kabul edileceği konusunda mutabık kalınmıştır. Tarafların, sınır hattının mutabık kalınan kesimleri boyuncahususunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca, sınırlandırma süreci tam olarak tamamlanana kadar, protokol tanımında belirtilen sınır çizgisi bölümlerinin sınırlandırılmış olarak kabul edileceği konusunda mutabık kalınmıştır.

Taraflar aynı zamanda, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırlarının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliği Komisyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırlarının Belirlenmesi Devlet Komisyonu'nun Ortak Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik taslağını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar nihai hale getirme ve yönetmeliğin iç koordinasyon ve onay sürecini taraf devletlerin mevzuatının usul ve gerekliliklerine uygun olarak başlatma konusunda mutabık kalmışlardır Taraflar aynı zamanda, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırlarının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliği Komisyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırlarının Belirlenmesi Devlet Komisyonu'nun Ortak Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik taslağınımutabık kalmışlardır

Taraflar, sınırlandırma sürecinde 1991 tarihli Alma-Ata Deklarasyonu'nun esas alınacağı hususunda mutabık kalmışlardır. Taraflar ayrıca bu temel ilkenin taslak yönetmelikte sabitlenmesi konusunda da mutabık kalmışlardır (gelecekte Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barışın ve devletlerarası ilişkilerin tesisine ilişkin anlaşmanın aksini öngörmesi halinde, yönetmeliğin ilgili paragrafı bu anlaşmayla belirlenen ilkelerle uyumlu hale getirilecektir). Taraflar, sınırlandırma sürecindekalmışlardır. Taraflar ayrıca bu temel ilkenin taslak yönetmelikte sabitlenmesi konusunda da mutabık kalmışlardır (gelecekte Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barışın ve devletlerarası ilişkilerin tesisine ilişkin anlaşmanın aksini öngörmesi halinde, yönetmeliğin ilgili paragrafı bu anlaşmayla belirlenen ilkelerle uyumlu hale getirilecektir).