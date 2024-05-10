https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/dunyaca-unlu-model-hailey-bieber-hamile-oldugunu-duyurdu-1083665758.html

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber hamile olduğunu duyurdu

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber hamile olduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

Ünlü pop yıldızı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. Evlilikte altıncı yıllarını dolduran... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T07:49+0300

2024-05-10T07:49+0300

2024-05-10T07:49+0300

yaşam

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paylaşım

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Geçen haftalarda paylaştığı duygusal fotoğrafıyla hayranlarını endişelendirerek medyada büyük yankı uyandıran Justin Bieber'a ne olduğu araştırılırken akıllara 'Hailey Bieber hamile mi' sorusu gelmişti.Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hailey Biber hamile ve 2018 yılında evlenen ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor. Böylece Hailey Bieber MET Gala 2024'e katılmamasının nedenini de açıklamış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sertab-erener-21-yilin-ardindan-tekrar-eurovision-sahnesinde-1083663921.html

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