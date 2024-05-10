https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/dunyaca-unlu-model-hailey-bieber-hamile-oldugunu-duyurdu-1083665758.html
Dünyaca ünlü model Hailey Bieber hamile olduğunu duyurdu
Dünyaca ünlü model Hailey Bieber hamile olduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Ünlü pop yıldızı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. Evlilikte altıncı yıllarını dolduran... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:49+0300
2024-05-10T07:49+0300
2024-05-10T07:49+0300
yaşam
hailey baldwin
justin bieber
hamile
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hamilelik
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şarkıcı
paylaşım
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Geçen haftalarda paylaştığı duygusal fotoğrafıyla hayranlarını endişelendirerek medyada büyük yankı uyandıran Justin Bieber'a ne olduğu araştırılırken akıllara 'Hailey Bieber hamile mi' sorusu gelmişti.Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hailey Biber hamile ve 2018 yılında evlenen ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor. Böylece Hailey Bieber MET Gala 2024'e katılmamasının nedenini de açıklamış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sertab-erener-21-yilin-ardindan-tekrar-eurovision-sahnesinde-1083663921.html
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Dünyaca ünlü model Hailey Bieber hamile olduğunu duyurdu
Ünlü pop yıldızı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. Evlilikte altıncı yıllarını dolduran Bieber çifti bebek beklediklerini duyurdu.
Geçen haftalarda paylaştığı duygusal fotoğrafıyla hayranlarını endişelendirerek medyada büyük yankı uyandıran Justin Bieber'a ne olduğu araştırılırken akıllara 'Hailey Bieber hamile mi' sorusu gelmişti.
Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hailey Biber hamile ve 2018 yılında evlenen ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor. Böylece Hailey Bieber MET Gala 2024'e katılmamasının nedenini de açıklamış oldu.