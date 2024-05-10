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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/duma-baskani-volodin-putin-basbakanlik-gorevine-misustini-teklif-etti-1083664413.html
Duma Başkanı Volodin: Putin, başbakanlık görevine Mişustin’i teklif etti
Duma Başkanı Volodin: Putin, başbakanlık görevine Mişustin’i teklif etti
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ülke lideri Vladimir Putin’in başbakanlık görevi için Mihail Mişustin’i aday gösterdiğini... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:01+0300
2024-05-10T07:00+0300
dünya
rusya
rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları
mihail mişustin
rus parlamentosunun alt kanadı duma
rusya hükümeti
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Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, “Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, başbakanlık görevi için Mişustin Mihail Vladimiroviç’in adaylığını Devlet Duması’na sundu” diye yazdı.Duma’nın bugün yapılacak genel kurul toplantısında Mişustin’in adaylığını onaylaması bekleniyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5. görev dönemine resmen başlamasının ardından Mişustin’in liderliğindeki Rusya hükümeti yasalar uyarınca istifa etmişti. Mişustin, hükümet yetkilerinin yeni seçilen Rusya Devlet Başkanı’na devretmesine ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Hükümetin istifa etmesinin ardından yeni hükümet kurma süreci resmen başlamıştı.Ülke yasalarına göre başbakan, adaylığı parlamentonun alt kanadı Duma’da kabul edildikten sonra Devlet Başkanı tarafından ilgili kararname imzalanarak göreve getiriliyor. Yeni Başbakan’ın, göreve getirildikten en geç bir hafta sonra yeni hükümette yer alacak isimlerin listesini Devlet Başkanı’na sunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusya-hukumeti-putinin-goreve-baslamasinin-ardindan-istifa-etti-1083577239.html
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rusya, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, mihail mişustin, rus parlamentosunun alt kanadı duma, rusya hükümeti
rusya, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, mihail mişustin, rus parlamentosunun alt kanadı duma, rusya hükümeti

Duma Başkanı Volodin: Putin, başbakanlık görevine Mişustin’i teklif etti

07:01 10.05.2024
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Rusya Başbakanı Mihail Mişustin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Sputnik
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ülke lideri Vladimir Putin’in başbakanlık görevi için Mihail Mişustin’i aday gösterdiğini duyurdu.
Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, “Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, başbakanlık görevi için Mişustin Mihail Vladimiroviç’in adaylığını Devlet Duması’na sundu” diye yazdı.
Duma’nın bugün yapılacak genel kurul toplantısında Mişustin’in adaylığını onaylaması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5. görev dönemine resmen başlamasının ardından Mişustin’in liderliğindeki Rusya hükümeti yasalar uyarınca istifa etmişti. Mişustin, hükümet yetkilerinin yeni seçilen Rusya Devlet Başkanı’na devretmesine ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Hükümetin istifa etmesinin ardından yeni hükümet kurma süreci resmen başlamıştı.
Ülke yasalarına göre başbakan, adaylığı parlamentonun alt kanadı Duma’da kabul edildikten sonra Devlet Başkanı tarafından ilgili kararname imzalanarak göreve getiriliyor. Yeni Başbakan’ın, göreve getirildikten en geç bir hafta sonra yeni hükümette yer alacak isimlerin listesini Devlet Başkanı’na sunması gerekiyor.
Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
MULTİMEDYA
Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti
7 Mayıs, 19:23
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