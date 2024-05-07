https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusya-hukumeti-putinin-goreve-baslamasinin-ardindan-istifa-etti-1083577239.html

Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti

Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5. görev dönemine resmen başlamasının ardından Rusya hükümeti yasalar uyarınca istifa etti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T19:23+0300

2024-05-07T19:23+0300

2024-05-07T19:23+0300

multimedya

infografik

rusya

rusya hükümeti

mihail mişustin

vladimir putin

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Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin'in hükümetin yetkilerinin yeni seçilen Rusya Devlet Başkanı'na devretmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. Hükümetin Rusya Anayasası uyarınca istifa etmesinin ardından yeni hükümet kurma süreci resmen başladı. İstifa eden kabine üyelerinin bazıları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya, rusya hükümeti, mihail mişustin, vladimir putin, инфографика