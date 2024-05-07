https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusya-hukumeti-putinin-goreve-baslamasinin-ardindan-istifa-etti-1083577239.html
Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti
Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5. görev dönemine resmen başlamasının ardından Rusya hükümeti yasalar uyarınca istifa etti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T19:23+0300
2024-05-07T19:23+0300
2024-05-07T19:23+0300
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infografik
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rusya hükümeti
mihail mişustin
vladimir putin
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Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin'in hükümetin yetkilerinin yeni seçilen Rusya Devlet Başkanı'na devretmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. Hükümetin Rusya Anayasası uyarınca istifa etmesinin ardından yeni hükümet kurma süreci resmen başladı. İstifa eden kabine üyelerinin bazıları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, rusya hükümeti, mihail mişustin, vladimir putin, инфографика
infografik, rusya, rusya hükümeti, mihail mişustin, vladimir putin, инфографика
Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5. görev dönemine resmen başlamasının ardından Rusya hükümeti yasalar uyarınca istifa etti.
Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin'in hükümetin yetkilerinin yeni seçilen Rusya Devlet Başkanı'na devretmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Hükümetin Rusya Anayasası uyarınca istifa etmesinin ardından yeni hükümet kurma süreci resmen başladı.
İstifa eden kabine üyelerinin bazıları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.