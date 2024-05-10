https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/disisleri-bakanligindan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690642.html
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Genel Kurulu’nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Genel Kurulu’nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin konusunda verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T22:24+0300
2024-05-10T22:24+0300
2024-05-10T22:24+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
filistin
bm genel kurulu
israil-filistin
israil-filistin sorunu
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101630/17/1016301731_0:0:1318:742_1920x0_80_0_0_55cda1d9286eb58f8407c26d55c84704.jpg
Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan metinde, “BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz” cümlesi yer aldı.Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının tamamında ise şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/bm-genel-kurulu-filistine-bm-uyeligi-ve-ilave-haklar-talep-edilen-karar-tasarisini-kabul-etti-1083687540.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101630/17/1016301731_299:0:1318:764_1920x0_80_0_0_3f87d044d2abb82fbdc2fa7cb1785ee3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, bm genel kurulu, israil-filistin, israil-filistin sorunu
türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, bm genel kurulu, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Genel Kurulu’nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin konusunda verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan metinde, “BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz” cümlesi yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının tamamında ise şu cümleler yer aldı:
BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur.
Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz.