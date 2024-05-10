Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 14.45'te başladı.Erdoğan, Bahçeli görüşmesi basına kapalı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüşüyor. Görüşmede yeni anayasa, siyasetteki normalleşme süreci ve Meclis... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor

© AA / Evrim Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti © AA / Evrim Aydın

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüşüyor. Görüşmede yeni anayasa, siyasetteki normalleşme süreci ve Meclis çalışmaları gibi konuların yanı sıra dış gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.