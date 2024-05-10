https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusuyor-1083678507.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüşüyor. Görüşmede yeni anayasa, siyasetteki normalleşme süreci ve Meclis... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T14:56+0300
2024-05-10T14:56+0300
2024-05-10T15:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
ittifak
ittifak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 14.45'te başladı.Erdoğan, Bahçeli görüşmesi basına kapalı yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/chp-lideri-ozgur-ozel-mhp-genel-baskani-bahceliyi-ziyaret-ediyor-1083560462.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ittifak, ittifak
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ittifak, ittifak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
14:56 10.05.2024 (güncellendi: 15:13 10.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüşüyor. Görüşmede yeni anayasa, siyasetteki normalleşme süreci ve Meclis çalışmaları gibi konuların yanı sıra dış gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 14.45'te başladı.
Erdoğan, Bahçeli görüşmesi basına kapalı yapılıyor.