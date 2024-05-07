https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/chp-lideri-ozgur-ozel-mhp-genel-baskani-bahceliyi-ziyaret-ediyor-1083560462.html
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T12:05+0300
2024-05-07T12:05+0300
2024-05-07T12:16+0300
politika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki odasında ziyaret ediyor. Görüşme sürüyor.
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chp lideri özgür özel, mhp genel başkanı bahçeli'yi ziyaret ediyor,bhçeli özel görüşmesi,bahçeli özel
chp lideri özgür özel, mhp genel başkanı bahçeli'yi ziyaret ediyor,bhçeli özel görüşmesi,bahçeli özel
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor
12:05 07.05.2024 (güncellendi: 12:16 07.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki odasında ziyaret ediyor. Görüşme sürüyor.