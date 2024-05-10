https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/berlinde-9-mayis-etkinliklerine-katilan-10-kisi-gozaltina-alindi-1083663505.html

Berlin'de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişi gözaltına alındı

Berlin'de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Almanya’nın başkenti Berlin’de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişinin gözaltına alındığı bildirdildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T01:26+0300

2024-05-10T01:26+0300

2024-05-10T01:26+0300

dünya

almanya

berlin

9 mayıs zafer bayramı

polis

yasak

bild

rusya

sscb

aziz georgiy kurdelesi

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0a/1062167279_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1358a4565094539293f4ec7dadaf5069.jpg

Bild'in haberine göre Berlin polisi, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü etkinliklerine katılan ve aralarında 9 Mayıs Zafer Bayramı ile ilgili sembollerin taşınması yasağının da bulunduğu önceden belirlenen kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı.Haberde, “Aziz George kurdeleleri taşıyan ve polise hakaret eden 10 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.9 Mayıs etkinlikleri öncesinde Berlin polisi, özellikle Rusya ve Sovyetler Birliği bayraklarının taşınması, Aziz George kurdelelerinin takılması, askeri üniformaların giyilmesi, askeri marşlar ve şarkılar söylenmesinin yanı sıra Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun simgeleri sayılan ‘V’ ve ‘Z’ sembollerinin yasaklandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/istanbulda-9-mayis-zafer-bayrami-kapsaminda-olumsuz-alay-etkinligi-duzenlendi--1083661530.html

almanya

berlin

rusya

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, berlin, 9 mayıs zafer bayramı, polis, yasak, bild, rusya, sscb, aziz georgiy kurdelesi