https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/berlinde-9-mayis-etkinliklerine-katilan-10-kisi-gozaltina-alindi-1083663505.html
Berlin'de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişi gözaltına alındı
Berlin'de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin’de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişinin gözaltına alındığı bildirdildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T01:26+0300
2024-05-10T01:26+0300
2024-05-10T01:26+0300
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berlin
9 mayıs zafer bayramı
polis
yasak
bild
rusya
sscb
aziz georgiy kurdelesi
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Bild'in haberine göre Berlin polisi, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü etkinliklerine katılan ve aralarında 9 Mayıs Zafer Bayramı ile ilgili sembollerin taşınması yasağının da bulunduğu önceden belirlenen kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı.Haberde, “Aziz George kurdeleleri taşıyan ve polise hakaret eden 10 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.9 Mayıs etkinlikleri öncesinde Berlin polisi, özellikle Rusya ve Sovyetler Birliği bayraklarının taşınması, Aziz George kurdelelerinin takılması, askeri üniformaların giyilmesi, askeri marşlar ve şarkılar söylenmesinin yanı sıra Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun simgeleri sayılan ‘V’ ve ‘Z’ sembollerinin yasaklandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/istanbulda-9-mayis-zafer-bayrami-kapsaminda-olumsuz-alay-etkinligi-duzenlendi--1083661530.html
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almanya, berlin, 9 mayıs zafer bayramı, polis, yasak, bild, rusya, sscb, aziz georgiy kurdelesi
almanya, berlin, 9 mayıs zafer bayramı, polis, yasak, bild, rusya, sscb, aziz georgiy kurdelesi
Berlin'de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişi gözaltına alındı
Almanya’nın başkenti Berlin’de 9 Mayıs etkinliklerine katılan 10 kişinin gözaltına alındığı bildirdildi.
Bild'in haberine göre Berlin polisi, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü etkinliklerine katılan ve aralarında 9 Mayıs Zafer Bayramı ile ilgili sembollerin taşınması yasağının da bulunduğu önceden belirlenen kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı.
Haberde, “Aziz George kurdeleleri taşıyan ve polise hakaret eden 10 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
9 Mayıs etkinlikleri öncesinde Berlin polisi, özellikle Rusya ve Sovyetler Birliği bayraklarının taşınması, Aziz George kurdelelerinin takılması, askeri üniformaların giyilmesi, askeri marşlar ve şarkılar söylenmesinin yanı sıra Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun simgeleri sayılan ‘V’ ve ‘Z’ sembollerinin yasaklandığını duyurmuştu.