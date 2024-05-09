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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/istanbulda-9-mayis-zafer-bayrami-kapsaminda-olumsuz-alay-etkinligi-duzenlendi--1083661530.html
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da, Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin 79. yıl dönümüne adanan ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T23:43+0300
2024-05-09T23:44+0300
9 mayıs zafer bayramı
türkiye
istanbul
heybeliada
‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
ölümsüz alay
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İstanbul’da gerçekleşen ‘Aziz George Kurdelesi’ etkinliğinin ardından İstanbul'daki Ruslar ve diğer şehirlerden gelen konuklar, 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' kahramanlarına adanan otomobil yarışı etkinliğine katıldı. Sovyetler Birliği ve BDT ülkelerinin bayraklarının bulunduğu 32 otomobille Sarıyer ilçesinin sokaklarında yapılan turun ardından, araç sürücülerinin ellerinde tuttukları savaş kahramanlarının portreleri ve Zafer bayraklarıyla ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü korteji gerçekleştirildi.Onlarca kişi, Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılan yakınlarının portreleri ve bayraklarını taşırken, aynı zamanda Aziz George kurdeleleri dağıtıldı.9 Mayıs Zafer Bayramı'nda, Toplumsal Diplomasi Derneği aktivistleri, geleneksel olarak Heybeliada'daki Rus Esirler Anıtı’nda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına saygı duruşunda bulunarak, savaş yıllarının şarkılarını seslendirdi. Yürüyüşün katılımcıları, Rusya’da ‘Ölümsüz Alay’ etkinliğinin başladığı 2015'ten bu yana yürüyüşü düzenleyen aktivistlerden oluşuyor. Daha önce 2006 yılından itibaren Zafer Bayramı arifesinde Heybeliada’da Rus Esirler Anıtına toplu ziyaret gerçekleştiriliyordu. Katılımcılar arasında Rusya ve BDT ülkelerinin yanı sıra Rusya'ya bağlanan DHC ve LHC’den vatandaşlar bulunuyor. İstanbul'daki ‘Ölümsüz Alay’ Yürüyüşü Koordinatörü Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rizayeva Sputnik’e yaptığı açıklamada etkinliklerle ilgili şunları söyledi: Büyük Vatanseverlik Savaşı katılımcıları ve kurbanlarının anısını yaşatmak için Rusya ve birçok ülkede düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin inisiyatifiyle Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlendi, Ardından 2013 yılında Rusya’nın genelinde düzenlenen bir etkinliğe dönüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/9-mayis-zafer-gunu-kapsaminda-moskovada-duzenlenen-askeri-gecitten-kareler-1083645649.html
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9 mayıs zafer bayramı, istanbul, heybeliada, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay
9 mayıs zafer bayramı, istanbul, heybeliada, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay

İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi

23:43 09.05.2024 (güncellendi: 23:44 09.05.2024)
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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İstanbul’da, Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin 79. yıl dönümüne adanan ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü ve otomobil geçidi etkinlikleri düzenlendi.
İstanbul’da gerçekleşen ‘Aziz George Kurdelesi’ etkinliğinin ardından İstanbul'daki Ruslar ve diğer şehirlerden gelen konuklar, 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' kahramanlarına adanan otomobil yarışı etkinliğine katıldı.
Sovyetler Birliği ve BDT ülkelerinin bayraklarının bulunduğu 32 otomobille Sarıyer ilçesinin sokaklarında yapılan turun ardından, araç sürücülerinin ellerinde tuttukları savaş kahramanlarının portreleri ve Zafer bayraklarıyla ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü korteji gerçekleştirildi.Onlarca kişi, Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılan yakınlarının portreleri ve bayraklarını taşırken, aynı zamanda Aziz George kurdeleleri dağıtıldı.
9 Mayıs Zafer Bayramı'nda, Toplumsal Diplomasi Derneği aktivistleri, geleneksel olarak Heybeliada'daki Rus Esirler Anıtı’nda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına saygı duruşunda bulunarak, savaş yıllarının şarkılarını seslendirdi.
Yürüyüşün katılımcıları, Rusya’da ‘Ölümsüz Alay’ etkinliğinin başladığı 2015'ten bu yana yürüyüşü düzenleyen aktivistlerden oluşuyor. Daha önce 2006 yılından itibaren Zafer Bayramı arifesinde Heybeliada’da Rus Esirler Anıtına toplu ziyaret gerçekleştiriliyordu. Katılımcılar arasında Rusya ve BDT ülkelerinin yanı sıra Rusya'ya bağlanan DHC ve LHC’den vatandaşlar bulunuyor.
© Sputnikİstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
© Sputnikİstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye
2/3
© Sputnik
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
© Sputnikİstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
1/3
© Sputnik
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
2/3
© Sputnik
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
3/3
© Sputnik
İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi
İstanbul'daki ‘Ölümsüz Alay’ Yürüyüşü Koordinatörü Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rizayeva Sputnik’e yaptığı açıklamada etkinliklerle ilgili şunları söyledi:
“Gerçek bir ulusal bayramın verdiği duygularla doluyuz. Farklı nesillerden, milletlerden ve inançlardan insanlar, kahraman atalarının anısını korumak ve Rusya'nın yurtdışındaki konumunu güçlendirmek için birleşmeleri gerektiği ve çocuklarına bu gelenekleri aktararak aile tarihinin büyük bir ülkenin, yani Sovyetler Birliği’nin ortak tarihi olarak korumaları gerektiği anlayışıyla Ölümsüz Alay'ın saflarına katılıyor, otomobil geçitleri düzenliyor, anıtlara çiçekler bırakıyor.”
Büyük Vatanseverlik Savaşı katılımcıları ve kurbanlarının anısını yaşatmak için Rusya ve birçok ülkede düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin inisiyatifiyle Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlendi, Ardından 2013 yılında Rusya’nın genelinde düzenlenen bir etkinliğe dönüştü.
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen askeri geçitten kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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