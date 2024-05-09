https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/istanbulda-9-mayis-zafer-bayrami-kapsaminda-olumsuz-alay-etkinligi-duzenlendi--1083661530.html

İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi

İstanbul'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği düzenlendi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da, Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin 79. yıl dönümüne adanan ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T23:43+0300

2024-05-09T23:43+0300

2024-05-09T23:44+0300

9 mayıs zafer bayramı

türkiye

istanbul

heybeliada

‘ölümsüz alay’ yürüyüşü

ölümsüz alay

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İstanbul’da gerçekleşen ‘Aziz George Kurdelesi’ etkinliğinin ardından İstanbul'daki Ruslar ve diğer şehirlerden gelen konuklar, 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' kahramanlarına adanan otomobil yarışı etkinliğine katıldı. Sovyetler Birliği ve BDT ülkelerinin bayraklarının bulunduğu 32 otomobille Sarıyer ilçesinin sokaklarında yapılan turun ardından, araç sürücülerinin ellerinde tuttukları savaş kahramanlarının portreleri ve Zafer bayraklarıyla ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü korteji gerçekleştirildi.Onlarca kişi, Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılan yakınlarının portreleri ve bayraklarını taşırken, aynı zamanda Aziz George kurdeleleri dağıtıldı.9 Mayıs Zafer Bayramı'nda, Toplumsal Diplomasi Derneği aktivistleri, geleneksel olarak Heybeliada'daki Rus Esirler Anıtı’nda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına saygı duruşunda bulunarak, savaş yıllarının şarkılarını seslendirdi. Yürüyüşün katılımcıları, Rusya’da ‘Ölümsüz Alay’ etkinliğinin başladığı 2015'ten bu yana yürüyüşü düzenleyen aktivistlerden oluşuyor. Daha önce 2006 yılından itibaren Zafer Bayramı arifesinde Heybeliada’da Rus Esirler Anıtına toplu ziyaret gerçekleştiriliyordu. Katılımcılar arasında Rusya ve BDT ülkelerinin yanı sıra Rusya'ya bağlanan DHC ve LHC’den vatandaşlar bulunuyor. İstanbul'daki ‘Ölümsüz Alay’ Yürüyüşü Koordinatörü Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rizayeva Sputnik’e yaptığı açıklamada etkinliklerle ilgili şunları söyledi: Büyük Vatanseverlik Savaşı katılımcıları ve kurbanlarının anısını yaşatmak için Rusya ve birçok ülkede düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin inisiyatifiyle Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlendi, Ardından 2013 yılında Rusya’nın genelinde düzenlenen bir etkinliğe dönüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/9-mayis-zafer-gunu-kapsaminda-moskovada-duzenlenen-askeri-gecitten-kareler-1083645649.html

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9 mayıs zafer bayramı, istanbul, heybeliada, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay