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SON DAKİKA | Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
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Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza: Bazı duraklara seferler yapılamıyor
Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza: Bazı duraklara seferler yapılamıyor
Sputnik Türkiye
Bakırköy-Kayaşehir Metrosu, arıza nedeniyle çalışmıyor. Seferler, Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapılıyor 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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kayaşehir
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metro hattı
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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza dolayısıyla seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında sürdürüldüğü belirtildi.
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Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza: Bazı duraklara seferler yapılamıyor

08:29 10.05.2024 (güncellendi: 08:37 10.05.2024)
© Sputnik / Kerimcan MalazMetro
Metro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Bakırköy-Kayaşehir Metrosu, arıza nedeniyle çalışmıyor. Seferler, Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapılıyor
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza dolayısıyla seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında sürdürüldüğü belirtildi.
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