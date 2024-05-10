https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/bakirkoy-kayasehir-metrosunda-ariza-1083666554.html
Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza: Bazı duraklara seferler yapılamıyor
Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza: Bazı duraklara seferler yapılamıyor
Sputnik Türkiye
Bakırköy-Kayaşehir Metrosu, arıza nedeniyle çalışmıyor. Seferler, Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapılıyor 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T08:29+0300
2024-05-10T08:29+0300
2024-05-10T08:37+0300
türkiye
bakırköy
kayaşehir
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metro istanbul
metro hattı
arıza
teknik arıza
sefer
iptal
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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza dolayısıyla seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/merkez-bankasi-toplantisi-sonrasi-uzmanlardan-kritik-uyari-kredi-karti-faizleri-artacak-mi-1083666080.html
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Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza: Bazı duraklara seferler yapılamıyor
08:29 10.05.2024 (güncellendi: 08:37 10.05.2024)
Bakırköy-Kayaşehir Metrosu, arıza nedeniyle çalışmıyor. Seferler, Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapılıyor
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan arıza dolayısıyla seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında sürdürüldüğü belirtildi.