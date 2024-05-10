https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/azerbaycan-ve-ermenistan-heyetleri-almatida-kendimizi-baris-anlasmasi-ile-sinirlamamaliyiz-1083685297.html

Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri Almatı'da: 'Kendimizi barış anlaşması ile sınırlamamalıyız'

Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri Almatı'da: 'Kendimizi barış anlaşması ile sınırlamamalıyız'

Sputnik Türkiye

Azerbaycan dışişleri bakanları Bayramov ile Ermenistan Mirzoyan arasındaki görüşmeler Almatı'da başladı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T17:54+0300

2024-05-10T17:54+0300

2024-05-10T17:56+0300

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ararat mirzoyan

kafkasya

azerbaycan-ermenistan ilişkileri

almatı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşmasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ilişkin toplantıların barış anlaşmasının hazırlanması sürecinde önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Heyetler son kez Berlin'de buluşmuştu.Bayramov toplantıda şu cümleleri dile getirdi:Bayramov açıklamasında yine "Bu sürece büyük önem veriyoruz ve çalışmaya devam etmeye hazırız. Almatı'daki müzakerelerin çok faydalı olacağına inanıyorum, önümüzdeki iki gün içinde soruna çözüm bulmak için olumlu bir şekilde çalışabileceğiz" cümlelerini kaydetti.'Sadece barış anlaşması ile yetinmemeliyiz'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan'ın kendilerini barış anlaşması imzalamakla sınırlamaması gerektiğini vurguladı.Mirzoyan açıklamasında, "Geçtiğimiz iki yılda hem Ermenistan Başbakanı'nın hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Almatı Deklarasyonu'na bağlılıklarını birkaç kez teyit ettiklerini belirtmek önemlidir" cümlelerini kaydetti.Mirzoyan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Ermenistan Dışişleri Bakanı, bölgedeki tüm ulaşım iletişiminin de engellenmemesi gerektiğine inanadığını belirterek Ermenistan'ın bir barış anlaşması imzalamayı hedeflediğini vurguladı.

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azerbaycan, ceyhun bayramov, ermenistan, ararat mirzoyan, kafkasya, azerbaycan-ermenistan ilişkileri, almatı