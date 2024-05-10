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Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri Almatı'da: 'Kendimizi barış anlaşması ile sınırlamamalıyız'
Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri Almatı'da: 'Kendimizi barış anlaşması ile sınırlamamalıyız'
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Azerbaycan dışişleri bakanları Bayramov ile Ermenistan Mirzoyan arasındaki görüşmeler Almatı'da başladı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşmasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ilişkin toplantıların barış anlaşmasının hazırlanması sürecinde önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Heyetler son kez Berlin'de buluşmuştu.Bayramov toplantıda şu cümleleri dile getirdi:Bayramov açıklamasında yine "Bu sürece büyük önem veriyoruz ve çalışmaya devam etmeye hazırız. Almatı'daki müzakerelerin çok faydalı olacağına inanıyorum, önümüzdeki iki gün içinde soruna çözüm bulmak için olumlu bir şekilde çalışabileceğiz" cümlelerini kaydetti.'Sadece barış anlaşması ile yetinmemeliyiz'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan'ın kendilerini barış anlaşması imzalamakla sınırlamaması gerektiğini vurguladı.Mirzoyan açıklamasında, "Geçtiğimiz iki yılda hem Ermenistan Başbakanı'nın hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Almatı Deklarasyonu'na bağlılıklarını birkaç kez teyit ettiklerini belirtmek önemlidir" cümlelerini kaydetti.Mirzoyan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Ermenistan Dışişleri Bakanı, bölgedeki tüm ulaşım iletişiminin de engellenmemesi gerektiğine inanadığını belirterek Ermenistan'ın bir barış anlaşması imzalamayı hedeflediğini vurguladı.
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azerbaycan, ceyhun bayramov, ermenistan, ararat mirzoyan, kafkasya, azerbaycan-ermenistan ilişkileri, almatı

Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri Almatı'da: 'Kendimizi barış anlaşması ile sınırlamamalıyız'

17:54 10.05.2024 (güncellendi: 17:56 10.05.2024)
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSEAzerbaycan Ermenistan bayrakları
Azerbaycan Ermenistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSE
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Azerbaycan dışişleri bakanları Bayramov ile Ermenistan Mirzoyan arasındaki görüşmeler Almatı'da başladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşmasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ilişkin toplantıların barış anlaşmasının hazırlanması sürecinde önemli bir unsur olduğunu kaydetti.
Heyetler son kez Berlin'de buluşmuştu.
Bayramov toplantıda şu cümleleri dile getirdi:
19 Nisan'da Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki bölümünün sınırlandırılması sürecinin başlangıcını belirleyen protokolün imzalanması önemli bir dönüm noktasıdır.
Bayramov açıklamasında yine "Bu sürece büyük önem veriyoruz ve çalışmaya devam etmeye hazırız. Almatı'daki müzakerelerin çok faydalı olacağına inanıyorum, önümüzdeki iki gün içinde soruna çözüm bulmak için olumlu bir şekilde çalışabileceğiz" cümlelerini kaydetti.

'Sadece barış anlaşması ile yetinmemeliyiz'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan'ın kendilerini barış anlaşması imzalamakla sınırlamaması gerektiğini vurguladı.
Mirzoyan açıklamasında, "Geçtiğimiz iki yılda hem Ermenistan Başbakanı'nın hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Almatı Deklarasyonu'na bağlılıklarını birkaç kez teyit ettiklerini belirtmek önemlidir" cümlelerini kaydetti.
Mirzoyan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Üstelik sadece barış anlaşması imzalamakla yetinmememiz gerektiğini düşünüyoruz, daha da ileri gidebiliriz: Tüm ulaşım altyapılarının, toprakları üzerinden geçen ülkelerin egemenliği altında kalacağı anlayışıyla bölgedeki tüm ulaşım iletişimindeki engelleri kaldırabiliriz.
Ermenistan Dışişleri Bakanı, bölgedeki tüm ulaşım iletişiminin de engellenmemesi gerektiğine inanadığını belirterek Ermenistan'ın bir barış anlaşması imzalamayı hedeflediğini vurguladı.
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