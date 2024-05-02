https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/nikol-pasinyan-ermenistan-guvenligini-mesruiyet-temelinde-saglamalidir-1083404319.html

Nikol Paşinyan: Ermenistan güvenliğini meşruiyet temelinde sağlamalıdır

Nikol Paşinyan: Ermenistan güvenliğini meşruiyet temelinde sağlamalıdır

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın güvenliğini meşruiyet temelinde, meşru beklentiler ve meşru talepler temelinde sağlaması... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T14:08+0300

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan halkının güvenlik ve diğer tüm konularda kendisine güvenmesi gerektiğini defalarca ifade ettiğini belirtti.Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Sınır belirlemede net bir anlaşma sağlandı'Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklamasında, bir anlaşma olup olmadığı ve Tavuş'tan sonra hangi bölgelerde sınırlandırmanın planlandığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, sınırlandırma adımlarının sırası konusunda net bir anlaşma olduğunu söyledi.Konuşmasına devam eden Paşinyan şu cümleleri dile getirdi:Paşinyan açıklamasında komisyonların bir araya gelerek sınırlandırma sürecinin sırası üzerinde anlaşması ve sınırlandırmanın bir sonraki aşamasını hangi bölgelerde gerçekleştireceklerine karar vermesi gerektiğini belirterek, “Bu önemli bir ayrıntı. Bu, itibari ülkenin kontrolü altında yerleşimlerin olduğu ve itibari ülkenin kontrolü altında yerleşimlerin olmadığı alanları içeriyor. Diğer bir deyişle, titüler ülke meşru kabul edilen ancak doğrudan kontrolü altında olmayan sınır bölgesinde tanınmaktadır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ermenistan-basbakani-pasinyan-biz-savasa-degil-barisa-hazirlaniyoruz-1083056027.html

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