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Nikol Paşinyan: Ermenistan güvenliğini meşruiyet temelinde sağlamalıdır
Nikol Paşinyan: Ermenistan güvenliğini meşruiyet temelinde sağlamalıdır
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın güvenliğini meşruiyet temelinde, meşru beklentiler ve meşru talepler temelinde sağlaması... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan halkının güvenlik ve diğer tüm konularda kendisine güvenmesi gerektiğini defalarca ifade ettiğini belirtti.Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Sınır belirlemede net bir anlaşma sağlandı'Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklamasında, bir anlaşma olup olmadığı ve Tavuş'tan sonra hangi bölgelerde sınırlandırmanın planlandığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, sınırlandırma adımlarının sırası konusunda net bir anlaşma olduğunu söyledi.Konuşmasına devam eden Paşinyan şu cümleleri dile getirdi:Paşinyan açıklamasında komisyonların bir araya gelerek sınırlandırma sürecinin sırası üzerinde anlaşması ve sınırlandırmanın bir sonraki aşamasını hangi bölgelerde gerçekleştireceklerine karar vermesi gerektiğini belirterek, “Bu önemli bir ayrıntı. Bu, itibari ülkenin kontrolü altında yerleşimlerin olduğu ve itibari ülkenin kontrolü altında yerleşimlerin olmadığı alanları içeriyor. Diğer bir deyişle, titüler ülke meşru kabul edilen ancak doğrudan kontrolü altında olmayan sınır bölgesinde tanınmaktadır” dedi.
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ermenistan, azerbaycan, güney kafkasya, sınır

Nikol Paşinyan: Ermenistan güvenliğini meşruiyet temelinde sağlamalıdır

14:08 02.05.2024 (güncellendi: 14:09 02.05.2024)
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın güvenliğini meşruiyet temelinde, meşru beklentiler ve meşru talepler temelinde sağlaması gerektiğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan halkının güvenlik ve diğer tüm konularda kendisine güvenmesi gerektiğini defalarca ifade ettiğini belirtti.
Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu jeopolitik bir ön bahane ve bize karşı güvenlik yükümlülükleri olan yapıların ve ülkelerin bu yükümlülükleri yerine getirmediği bir bağlamdır. Şu anda nedenleri ve gerekçeleri tartışmak istemiyorum zira çeşitli gerekçeler olabilir. Bunu bir suçlama olarak bile sunmak istemiyorum. Bunu bir gerçek olarak ifade ediyorum ve bu gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu gerçek bizi güvenliğimizi sağlamak için kendimize güvenmemiz gerektiği sonucuna götürmelidir. Ayrıca güvenliğimizi sağlamanın formülü üzerinde düşünmeli ve güvenliği sağlamak için hangi formülü kullanmamız gerektiğini belirlemeliyiz.

'Sınır belirlemede net bir anlaşma sağlandı'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklamasında, bir anlaşma olup olmadığı ve Tavuş'tan sonra hangi bölgelerde sınırlandırmanın planlandığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, sınırlandırma adımlarının sırası konusunda net bir anlaşma olduğunu söyledi.
Konuşmasına devam eden Paşinyan şu cümleleri dile getirdi:
İlk olarak, sınırlandırılan bu bölümlerde sınır korumasının iki taraflı Sınır Muhafızlarına devredilmesi konusu çözüme kavuşturulacak. İkinci olarak, 1 Temmuz'a kadar komisyonlar, komisyonların ortak çalışmasına yönelik yönetmelikleri kabul edecek, doğrulayacak ve üzerinde mutabık kalacak. Eğer tarih konusunda yanılıyorsam beni bağışlamanızı rica ediyorum. Ayrıca bu, sınırların belirlenmesine ilişkin bir ön dönemdir. Yönetmeliğin, bu dönemde edinilen tecrübelerin de ifade edileceği bir pratik çalışma el kitabı olması çok önemlidir ki bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Bundan sonra yönetmelik iç onay prosedürlerinden geçecek.
Paşinyan açıklamasında komisyonların bir araya gelerek sınırlandırma sürecinin sırası üzerinde anlaşması ve sınırlandırmanın bir sonraki aşamasını hangi bölgelerde gerçekleştireceklerine karar vermesi gerektiğini belirterek, “Bu önemli bir ayrıntı. Bu, itibari ülkenin kontrolü altında yerleşimlerin olduğu ve itibari ülkenin kontrolü altında yerleşimlerin olmadığı alanları içeriyor. Diğer bir deyişle, titüler ülke meşru kabul edilen ancak doğrudan kontrolü altında olmayan sınır bölgesinde tanınmaktadır” dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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