ATM'lerde yeni dönem: 7 banka tek çatı altında birleşerek 'TAM' sistemine geçiyor

"Böyle bir büyüklük eğitim işinin üretimi açısından büyük bir maharet gerektirdiği gibi bankalarımız ve müşterilerimiz açısından da çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu projeyle bankalarımız optimum sayıda ATM tahsisiyle satın alma ve operasyonel maliyetlerini azaltacak, daha etkin market yönetimi yapabilecek. Finansal erişimi kolaylaştırarak müşterinin memnuniyeti sağlayacaklardır. TAM ATM eğitim platformuna dahil olan banka müşterileri herhangi bir ücret, masraf ve herhangi bir şey ödemeyecekler. Bu proje hükümetimizin son dönemde başlattığı tasarruf tedbirleri dikkate alındığında ciddi bir adımla atılmış olacak. ATM'nin yazılımı, monitoring (izleme) gibi işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da yayılarak bütüncül bir eğitmen platformu haline gelmesini bekliyoruz. Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven'le de paylaşmıştım onlar ön görüşmelerini de yaptılar. Dolayısıyla bu platform bütün bankacılık sektörü adına daha da büyüyen bir mekanizma haline gelecektir."