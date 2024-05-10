https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/akomdan-pes-pese-uyari-sari-alarm-verilen-istanbulda-bu-gece-ve-yarin-sabaha-dikkat-1083669169.html

AKOM'dan peş peşe uyarı: Sarı alarm verilen İstanbul'da bu gece ve yarın sabaha dikkat

AKOM'dan peş peşe uyarı: Sarı alarm verilen İstanbul'da bu gece ve yarın sabaha dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 13 kente 'sarı' alarm verildi. İstanbul Büyükşehir... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T10:40+0300

2024-05-10T10:40+0300

2024-05-10T10:40+0300

yaşam

akom

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Uzman isim de dikkat çekti: Sağanak ve fırtına geliyorMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için uyarı geldi. Şen, '"İstanbul bugün aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var sıcaklık 19C. Yağış İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak. Yarın sıcaklık 16 C'ye düşecek. Bugün ve yarın sabah rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek" dedi.AKOM'dan uyarıAKOM, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklendiğini açıkladı. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği kaydedildi.İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden 18.00 itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarı nedir?Hava durumu potansiyel tehlike taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerekir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-basta-olmak-uzere-13-ile-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-firtina-var-1083664527.html

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