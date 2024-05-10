https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ak-partili-zengin-cumhurbaskani-erdogana-troll-hesap-raporu-sundu-1083676077.html

AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu

AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu

Sputnik Türkiye

Yerel seçimler sonrasında bazı sosyal medya hesaplarının hedefi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim sürecine sosyal medya hesaplarının etkisine... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T13:31+0300

2024-05-10T13:31+0300

2024-05-10T13:31+0300

türkiye

ak parti

özlem zengin

sosyal medya

troller

recep tayyip erdoğan

itibar

yerel seçim

sosyal medya fenomeni

sosyal medya düzenlemesi

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AK Parti seçim yenilgisinin nedenlerini araştırmaya devam ediyor. Teşkilatlar, adaylar, milletvekilleri ve seçim stratejisine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, sosyal medya paylaşımları ve bazı sosyal medya hesaplarının paylaşımlarının ne kadar etkili olduğunu da değerlendiriliyor.Yerel seçimden sonra AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edilmişti.Erdoğan’ın “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, linçe fırsat vermeyin” dediği de ifade edilmişti.Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in bir rapor hazırlayarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu öğrenildi. Raporda troll olarak adlandırılan hesapların yaptığı paylaşımlar, bu paylaşımların partiye zararları gibi başlıkların raporda yer aldığı öğrenildi.Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgi verildiği öğrenilirken, sosyal medyanın yanı sıra medyada AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan yorumcuların açıklamaların da seçim sonuçlarına etkilerinin irdelendiği ifade edildi.Zengin de trollerin saldırısına uğramıştıYerel seçim sonrasında seçim yenilgisini ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Grup Başkanvekili Özlem Zengin de hedef alınmıştı. Zengin’in istifa edeceği ya da görevden alınacağına yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Zengin’in seçim yenilgisinde etkili olduğuna yönelik paylaşımlar da yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cem-kucuk-ak-parti-gec-kaliyor-teskilatlarda-tek-bir-degisiklik-olmadi-1083435308.html

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ak parti, özlem zengin, sosyal medya, troller, recep tayyip erdoğan, itibar, yerel seçim, sosyal medya fenomeni, sosyal medya düzenlemesi