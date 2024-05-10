https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ak-partili-zengin-cumhurbaskani-erdogana-troll-hesap-raporu-sundu-1083676077.html
AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu
AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu
Sputnik Türkiye
Yerel seçimler sonrasında bazı sosyal medya hesaplarının hedefi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim sürecine sosyal medya hesaplarının etkisine... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T13:31+0300
2024-05-10T13:31+0300
2024-05-10T13:31+0300
türkiye
ak parti
özlem zengin
sosyal medya
troller
recep tayyip erdoğan
itibar
yerel seçim
sosyal medya fenomeni
sosyal medya düzenlemesi
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AK Parti seçim yenilgisinin nedenlerini araştırmaya devam ediyor. Teşkilatlar, adaylar, milletvekilleri ve seçim stratejisine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, sosyal medya paylaşımları ve bazı sosyal medya hesaplarının paylaşımlarının ne kadar etkili olduğunu da değerlendiriliyor.Yerel seçimden sonra AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edilmişti.Erdoğan’ın “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, linçe fırsat vermeyin” dediği de ifade edilmişti.Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in bir rapor hazırlayarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu öğrenildi. Raporda troll olarak adlandırılan hesapların yaptığı paylaşımlar, bu paylaşımların partiye zararları gibi başlıkların raporda yer aldığı öğrenildi.Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgi verildiği öğrenilirken, sosyal medyanın yanı sıra medyada AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan yorumcuların açıklamaların da seçim sonuçlarına etkilerinin irdelendiği ifade edildi.Zengin de trollerin saldırısına uğramıştıYerel seçim sonrasında seçim yenilgisini ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Grup Başkanvekili Özlem Zengin de hedef alınmıştı. Zengin’in istifa edeceği ya da görevden alınacağına yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Zengin’in seçim yenilgisinde etkili olduğuna yönelik paylaşımlar da yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cem-kucuk-ak-parti-gec-kaliyor-teskilatlarda-tek-bir-degisiklik-olmadi-1083435308.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ak parti, özlem zengin, sosyal medya, troller, recep tayyip erdoğan, itibar, yerel seçim, sosyal medya fenomeni, sosyal medya düzenlemesi
ak parti, özlem zengin, sosyal medya, troller, recep tayyip erdoğan, itibar, yerel seçim, sosyal medya fenomeni, sosyal medya düzenlemesi
AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu
Özel
Yerel seçimler sonrasında bazı sosyal medya hesaplarının hedefi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim sürecine sosyal medya hesaplarının etkisine ilişkin bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.
AK Parti seçim yenilgisinin nedenlerini araştırmaya devam ediyor. Teşkilatlar, adaylar, milletvekilleri ve seçim stratejisine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, sosyal medya paylaşımları ve bazı sosyal medya hesaplarının paylaşımlarının ne kadar etkili olduğunu da değerlendiriliyor.
Yerel seçimden sonra AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimat verdiği iddia edilmişti.
Erdoğan’ın “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, linçe fırsat vermeyin” dediği de ifade edilmişti.
Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in bir rapor hazırlayarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu öğrenildi. Raporda troll olarak adlandırılan hesapların yaptığı paylaşımlar, bu paylaşımların partiye zararları gibi başlıkların raporda yer aldığı öğrenildi.
Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgi verildiği öğrenilirken, sosyal medyanın yanı sıra medyada AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan yorumcuların açıklamaların da seçim sonuçlarına etkilerinin irdelendiği ifade edildi.
Zengin de trollerin saldırısına uğramıştı
Yerel seçim sonrasında seçim yenilgisini ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Grup Başkanvekili Özlem Zengin de hedef alınmıştı. Zengin’in istifa edeceği ya da görevden alınacağına yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Zengin’in seçim yenilgisinde etkili olduğuna yönelik paylaşımlar da yapılmıştı.