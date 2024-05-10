https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/2-yildir-faaliyetini-durdurmus-insaatta-insan-iskeleti-bulundu--1083682960.html

2 yıldır faaliyetini durdurmuş inşaatta insan iskeleti bulundu

2 yıldır faaliyetini durdurmuş inşaatta insan iskeleti bulundu

Sputnik Türkiye

Konya’da 2 yıldır faaliyetleri durdurulmuş bir inşaatta insan iskeleti bulundu. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T17:08+0300

2024-05-10T17:08+0300

2024-05-10T17:08+0300

türkiye

inşaat

iskelet

insan

kemik

konya

cinayet

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Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 yıldır davalık olan ve faaliyetleri durdurulmuş inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler inşaatın 11. katında insan iskeleti buldu. İşçiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kıyafetlerinden erkek olduğu değerlendirilen iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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türkiye

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inşaat, iskelet, insan, kemik, konya, cinayet