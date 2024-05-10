https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/15-temmuz-sehitler-koprusu-girisinde-yangin-1083667460.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yangın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yangın
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Edirne istikametine seyir halindeki servis midibüsünde yangın çıktı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:10+0300
2024-05-10T09:10+0300
2024-05-10T09:10+0300
türkiye
15 temmuz şehitler köprüsü
boğaziçi köprüsü
yangın
yangın söndürme
polis
itfaiye
itfaiye ekipleri
trafik
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Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine seyir halindeki servis midibüsünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Midibüsü emniyet şeridine çeken sürücü daha sonra araçtan indi. Bölgedeki polisler güvenlik amacıyla trafik akışını tek şeride düşürdü.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdurdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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15 temmuz şehitler köprüsü, boğaziçi köprüsü, yangın, yangın söndürme, polis, itfaiye, itfaiye ekipleri, trafik
15 temmuz şehitler köprüsü, boğaziçi köprüsü, yangın, yangın söndürme, polis, itfaiye, itfaiye ekipleri, trafik
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yangın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Edirne istikametine seyir halindeki servis midibüsünde yangın çıktı.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine seyir halindeki servis midibüsünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Midibüsü emniyet şeridine çeken sürücü daha sonra araçtan indi. Bölgedeki polisler güvenlik amacıyla trafik akışını tek şeride düşürdü.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdurdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.