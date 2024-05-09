https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/zelenskiy-ozel-operasyonlar-kuvvetleri-komutanini-gorevden-aldi-1083651816.html
Zelenskiy, Özel Operasyon Kuvvetleri komutanını görevden aldı
Zelenskiy, Özel Operasyon Kuvvetleri komutanını görevden aldı
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı kovan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şimdi de Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanı Sergey... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T15:39+0300
2024-05-09T15:39+0300
2024-05-09T15:43+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayımlanan kararnamede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanı Lupançuk'un görevden alındığı belirtildi.Zelenskiy, Lupançuk'un yardımcısı Aleksandr Trepak'ı Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Londra Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/zalujniy-ukraynanin-yeni-londra-buyukelcisi-oldu-1083649778.html
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Zelenskiy, Özel Operasyon Kuvvetleri komutanını görevden aldı
15:39 09.05.2024 (güncellendi: 15:43 09.05.2024)
Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı kovan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şimdi de Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanı Sergey Lupançuk'u görevden alarak sıradışı kadro değişimine devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayımlanan kararnamede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanı Lupançuk'un görevden alındığı belirtildi.
Zelenskiy, Lupançuk'un yardımcısı Aleksandr Trepak'ı Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.
Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Londra Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.