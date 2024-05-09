https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/zalujniy-ukraynanin-yeni-londra-buyukelcisi-oldu-1083649778.html
Zalujnıy, Ukrayna’nın yeni Londra büyükelçisi oldu
Zalujnıy, Ukrayna’nın yeni Londra büyükelçisi oldu
Sputnik Türkiye
Bu yılın şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Londra Büyükelçiliği görevine... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T14:44+0300
2024-05-09T14:44+0300
2024-05-09T14:44+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yayınlanan kararnamede, Zelenskiy’in, eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı Ukrayna'nın İngiltere nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak atadığı bildirilirken, eski genelkurmay başkanının sağlık nedenleriyle askeri hizmetten azledildiği, ancak üniforma giyme hakkını sakladığı da belirtildi.Açıklamada, “General Valeriy Fyodoroviç Zalujnıy’ın askeri üniforma giyme hakkını saklayarak, sağlık nedenleriyle emekli edilerek askerlik hizmetinden çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.Mart ayında Ukrayna Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayınlanan açıklamada, “7 Mart 2024 Perşembe günü (Vladimir Zelenskiy), Valeriy Zalujnıy’ın Ukrayna’nın Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi görevine adaylığını onayladı” ifadelerine yer verilmişti.Bakanlığın Londra’ya ilgili konuda mutabakat için talep yolladığı ifade edildi.Zelenskiy 8 Şubat’ta Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine daha önce kara kuvvetlerine komuta eden Aleksandr Sırskiy’in atadığını duyurmuştu. Bazı yerel ve Batılı kaynaklar daha geçen sonbaharda Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma konusunu gündeme getirmişti. Washington Post gazetesi, vatandaşlar arasında popüler olan Zalujnıy’ın siyasi kariyere başlamaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini savunmuştu.Alman Junge Welt gazetesinin haberine göre Batı, Kiev'deki keskin kadro değişikliği dalgasına dikkat çekerken, uzmanlar, Ukrayna'da düzinelerce siyasetçinin görevlerinden alınmasının Zelenskiy'in siyasi korkularıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kievde-siradisi-kadro-degisimi-suruyor-zelenskiy-dereyi-gecerken-neden-at-degistiriyor-1082420785.html
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ukrayna, ingiltere, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, kiev, londra
Zalujnıy, Ukrayna’nın yeni Londra büyükelçisi oldu
Bu yılın şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Londra Büyükelçiliği görevine atandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yayınlanan kararnamede, Zelenskiy’in, eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı Ukrayna'nın İngiltere nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak atadığı bildirilirken, eski genelkurmay başkanının sağlık nedenleriyle askeri hizmetten azledildiği, ancak üniforma giyme hakkını sakladığı da belirtildi.
Açıklamada, “General Valeriy Fyodoroviç Zalujnıy’ın askeri üniforma giyme hakkını saklayarak, sağlık nedenleriyle emekli edilerek askerlik hizmetinden çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.
Mart ayında Ukrayna Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayınlanan açıklamada, “7 Mart 2024 Perşembe günü (Vladimir Zelenskiy), Valeriy Zalujnıy’ın Ukrayna’nın Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi görevine adaylığını onayladı” ifadelerine yer verilmişti.
Bakanlığın Londra’ya ilgili konuda mutabakat için talep yolladığı ifade edildi.
Zelenskiy 8 Şubat’ta Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine daha önce kara kuvvetlerine komuta eden Aleksandr Sırskiy’in atadığını duyurmuştu. Bazı yerel ve Batılı kaynaklar daha geçen sonbaharda Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma konusunu gündeme getirmişti. Washington Post gazetesi, vatandaşlar arasında popüler olan Zalujnıy’ın siyasi kariyere başlamaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini savunmuştu.
Alman Junge Welt gazetesinin haberine göre Batı, Kiev'deki keskin kadro değişikliği dalgasına dikkat çekerken, uzmanlar, Ukrayna'da düzinelerce siyasetçinin görevlerinden alınmasının Zelenskiy'in siyasi korkularıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.