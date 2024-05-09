https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/yabanci-turisti-pamukkalede-unutup-saldaya-gittiler-1083649375.html

Pamukkale'de kaybolan turist ölü bulundu

Pamukkale'de kaybolan turist ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü Pamukkale’yi görmek için gelen yabancı kafile, 70 yaşındaki Polonyalı kadını Denizli’de unutup Salda Gölüne gitti. Saatler sonra kayıp olduğu... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T14:49+0300

2024-05-09T14:49+0300

2024-05-09T14:58+0300

yaşam

turist

polonya

salda gölü

pamukkale

unesco

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Edinilen bilgiye göre; UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kentini görmek için Denizli’ye gelen yabancı kafile, turun bitmesinin ardından bugün öğle saatlerinde kentten ayrılarak gezinin sonraki durağı olan Burdur’daki Salda Gölüne gitti. Kafileyi 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kafilede yer alan 73 yaşındaki Polonyalı bir kadın turistin eksik olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale ören yerinde yapılan geniş çaplı araştırmalarda, Polonyalı kadına ait bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Ölü olarak bulunduJandarma ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesinde en son Hierapolis Antik Kentindeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turisti arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.Hierapolis Antik Kenti ören yeri alanında kaybolan Latacz, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği, jandarma komando birlikleri ve AFAD ekipleri tarafından Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi bölgesinde aranıyor. Karadan ekipler ve havadan ise dron ile aranan turistin arama çalışmaları için Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden termal dron talep edildi. Latacz, jandarma komandolar tarafından Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağına ölü olarak bulundu. Yaşlı turistin uçurumdan düşerek öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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polonya

salda gölü

pamukkale

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turist, polonya, salda gölü, pamukkale, unesco