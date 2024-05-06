https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/mehmet-ali-erbil-bir-kafede-dans-karsiligi-turistlerden-para-topladi-1083537529.html

Mehmet Ali Erbil bir kafede dans karşılığı turistlerden para topladı

Mehmet Ali Erbil bir kafede dans karşılığı turistlerden para topladı

Sputnik Türkiye

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yaşadıkları aşkla gündemden düşmüyor. Erbil, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Erbil, gittiği bir kafede dans... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T16:33+0300

2024-05-06T16:33+0300

2024-05-06T16:34+0300

yaşam

mehmet ali erbil

para

turist

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/15/1057698511_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_545df6ca99178c22d54640c4acaac942.jpg

Mehmet Ali Erbil, gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti. Erbil, oturduğu kafede yan masadakileri turistlerin yanına gitti. Elinde tuttuğu şapkayı ters tutarak turistlere parayı oraya atmalarını söyleyen Erbil, bir süre sonra masasın geri döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240123/mehmet-ali-erbil-cocuk-istiyorum-1079932703.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet ali erbil,mehmet ali erbil dans,mehmet ali erbil dans