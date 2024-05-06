https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/mehmet-ali-erbil-bir-kafede-dans-karsiligi-turistlerden-para-topladi-1083537529.html
Mehmet Ali Erbil bir kafede dans karşılığı turistlerden para topladı
Mehmet Ali Erbil bir kafede dans karşılığı turistlerden para topladı
Sputnik Türkiye
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yaşadıkları aşkla gündemden düşmüyor. Erbil, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Erbil, gittiği bir kafede dans... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T16:33+0300
2024-05-06T16:33+0300
2024-05-06T16:34+0300
yaşam
mehmet ali erbil
para
turist
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/15/1057698511_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_545df6ca99178c22d54640c4acaac942.jpg
Mehmet Ali Erbil, gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti. Erbil, oturduğu kafede yan masadakileri turistlerin yanına gitti. Elinde tuttuğu şapkayı ters tutarak turistlere parayı oraya atmalarını söyleyen Erbil, bir süre sonra masasın geri döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240123/mehmet-ali-erbil-cocuk-istiyorum-1079932703.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/15/1057698511_71:0:682:458_1920x0_80_0_0_3f7b469211b94c67c1492d0a24010a78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet ali erbil,mehmet ali erbil dans,mehmet ali erbil dans
mehmet ali erbil,mehmet ali erbil dans,mehmet ali erbil dans
Mehmet Ali Erbil bir kafede dans karşılığı turistlerden para topladı
16:33 06.05.2024 (güncellendi: 16:34 06.05.2024)
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yaşadıkları aşkla gündemden düşmüyor. Erbil, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Erbil, gittiği bir kafede dans ederek Arap turistlerden para topladı.
Mehmet Ali Erbil, gittiği bir kafede Arap turistlerden para toplamak için dans etti.
Erbil, oturduğu kafede yan masadakileri turistlerin yanına gitti. Elinde tuttuğu şapkayı ters tutarak turistlere parayı oraya atmalarını söyleyen Erbil, bir süre sonra masasın geri döndü.