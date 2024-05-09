https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-koln---gazipasa-ucusuna-iliskin-aciklama-1083641131.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Köln-Gazipaşa uçuşuna ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Köln-Gazipaşa uçuşuna ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines’e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağına ilişkin, “Piste inişini müteakip lastiği... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T12:58+0300

2024-05-09T12:58+0300

2024-05-09T12:58+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bir-ucak-daha-burun-ustu-inis-yapti-1083637246.html

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