https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bir-ucak-daha-burun-ustu-inis-yapti-1083637246.html
Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var
Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var
Sputnik Türkiye
Bir uçağın Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:51+0300
2024-05-09T11:51+0300
2024-05-09T12:15+0300
dünya
uçak
kaza
boeing
boeing 737
boeing 737 max
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Corendon Havayolları'na ait olan 9H-TJF tescilli Boeing 737 tipi uçak, Köln'den Alanya Gazipaşa Havalimanı'na sefer yaparken iniş sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Uçağın ön tekeri iniş esnasında patladı ve uçak ön dikme üzerine indi.Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uçağın iniş sırasında yaşanan bu olayın ardından yolcuların şu anda tahliye ediliyor olduğu aktarıldı.Dün de İstanbul Havalimanı'nda uçak gövdesinin üstüne inmiştiDün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Olayda ölen yada yaralanan ise olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmenler-is-birakma-karari-almisti-10-mayis-cuma-okullar-tatil-mi-1083626586.html
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uçak kaza
Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var
11:51 09.05.2024 (güncellendi: 12:15 09.05.2024)
Bir uçağın Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.
Corendon Havayolları'na ait olan 9H-TJF tescilli Boeing 737 tipi uçak, Köln'den Alanya Gazipaşa Havalimanı'na sefer yaparken iniş sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Uçağın ön tekeri iniş esnasında patladı ve uçak ön dikme üzerine indi.
Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uçağın iniş sırasında yaşanan bu olayın ardından yolcuların şu anda tahliye ediliyor olduğu aktarıldı.
Dün de İstanbul Havalimanı'nda uçak gövdesinin üstüne inmişti
Dün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Olayda ölen yada yaralanan ise olmadı.