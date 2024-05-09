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Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var
Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var
Sputnik Türkiye
Bir uçağın Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:51+0300
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Corendon Havayolları'na ait olan 9H-TJF tescilli Boeing 737 tipi uçak, Köln'den Alanya Gazipaşa Havalimanı'na sefer yaparken iniş sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Uçağın ön tekeri iniş esnasında patladı ve uçak ön dikme üzerine indi.Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uçağın iniş sırasında yaşanan bu olayın ardından yolcuların şu anda tahliye ediliyor olduğu aktarıldı.Dün de İstanbul Havalimanı'nda uçak gövdesinin üstüne inmiştiDün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Olayda ölen yada yaralanan ise olmadı.
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uçak kaza
uçak kaza

Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var

11:51 09.05.2024 (güncellendi: 12:15 09.05.2024)
© AP Photo / Elaine ThompsonBoeing 737 Max
Boeing 737 Max - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Elaine Thompson
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Bir uçağın Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.
Corendon Havayolları'na ait olan 9H-TJF tescilli Boeing 737 tipi uçak, Köln'den Alanya Gazipaşa Havalimanı'na sefer yaparken iniş sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Uçağın ön tekeri iniş esnasında patladı ve uçak ön dikme üzerine indi.
Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uçağın iniş sırasında yaşanan bu olayın ardından yolcuların şu anda tahliye ediliyor olduğu aktarıldı.

Dün de İstanbul Havalimanı'nda uçak gövdesinin üstüne inmişti

Dün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Olayda ölen yada yaralanan ise olmadı.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
TÜRKİYE
Öğretmenler iş bırakma kararı almıştı: Bugün ve yarın okullar tatil mi?
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