https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bir-ucak-daha-burun-ustu-inis-yapti-1083637246.html

Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var

Bir uçak daha burun üstü iniş yaptı: Pistte de hasar var

Sputnik Türkiye

Bir uçağın Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T11:51+0300

2024-05-09T11:51+0300

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uçak

kaza

boeing

boeing 737

boeing 737 max

alanya

köln

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Corendon Havayolları'na ait olan 9H-TJF tescilli Boeing 737 tipi uçak, Köln'den Alanya Gazipaşa Havalimanı'na sefer yaparken iniş sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Uçağın ön tekeri iniş esnasında patladı ve uçak ön dikme üzerine indi.Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uçağın iniş sırasında yaşanan bu olayın ardından yolcuların şu anda tahliye ediliyor olduğu aktarıldı.Dün de İstanbul Havalimanı'nda uçak gövdesinin üstüne inmiştiDün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Olayda ölen yada yaralanan ise olmadı.

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alanya

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