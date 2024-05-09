https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ukrayna-ordusu-bir-kez-daha-belgorodu-hedef-aldi-8-sivil-yaralandi-1083627514.html

Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 8 sivil yaralandı

Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 8 sivil yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusunun gece düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk 8 sivilin yaralandığı, bazı apartman ve otomobilde... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T07:32+0300

2024-05-09T07:32+0300

2024-05-09T07:37+0300

ukrayna krizi

belgorod

vyaçeslav gladkov

ukrayna ordusu

hava saldırısı

yaralılar

hasar

siviller

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Belgorod şehri ve Belgorod ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda biri çocuk sekiz kişinin yaralandığını belirten Gladkov, yaralıların derhal hastanelere ulaştırıldığını kaydetti.Toplamda 19 apartman ve beş müstakil evde hasarın meydana geldiğini yazan Belgorod Valisi, 40 ulaşım aracının zarar gördüğünü aktardı.

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belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu, hava saldırısı, yaralılar, hasar, siviller