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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ukrayna-ordusu-bir-kez-daha-belgorodu-hedef-aldi-8-sivil-yaralandi-1083627514.html
Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 8 sivil yaralandı
Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 8 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusunun gece düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk 8 sivilin yaralandığı, bazı apartman ve otomobilde... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T07:32+0300
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ukrayna krizi
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna ordusu
hava saldırısı
yaralılar
hasar
siviller
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Belgorod şehri ve Belgorod ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda biri çocuk sekiz kişinin yaralandığını belirten Gladkov, yaralıların derhal hastanelere ulaştırıldığını kaydetti.Toplamda 19 apartman ve beş müstakil evde hasarın meydana geldiğini yazan Belgorod Valisi, 40 ulaşım aracının zarar gördüğünü aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-ukrayna-konusunda-anlamli-bir-cozum-plani-sunamiyor-1083613047.html
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belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu, hava saldırısı, yaralılar, hasar, siviller
belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu, hava saldırısı, yaralılar, hasar, siviller

Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 8 sivil yaralandı

07:32 09.05.2024 (güncellendi: 07:37 09.05.2024)
© Fotoğraf: Belgorod Valisi Gladkov/Telegram
© Fotoğraf: Belgorod Valisi Gladkov/Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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Rusya’nın batısındaki Belgorod şehrinde, Ukrayna ordusunun gece düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk 8 sivilin yaralandığı, bazı apartman ve otomobilde hasarın meydana geldiği belirtildi.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Belgorod şehri ve Belgorod ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda biri çocuk sekiz kişinin yaralandığını belirten Gladkov, yaralıların derhal hastanelere ulaştırıldığını kaydetti.
Toplamda 19 apartman ve beş müstakil evde hasarın meydana geldiğini yazan Belgorod Valisi, 40 ulaşım aracının zarar gördüğünü aktardı.
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