https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-ukrayna-konusunda-anlamli-bir-cozum-plani-sunamiyor-1083613047.html

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamıyor

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamıyor

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamadığı belirterek hayal kırıklığına uğradığının... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T16:25+0300

2024-05-08T16:25+0300

2024-05-08T16:25+0300

ukrayna krizi

slovakya

robert fico

avrupa birliği

ukrayna

fransa

emmanuel macron

rusya

kremlin

vladimir putin

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmayı çözecek bir plan sunamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.Zafer Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Fico, "Avrupa Birliği bir barış projesi olarak ortaya çıktı ancak şu anda Ukrayna'da yaşanan çatışma için anlamlı bir barış planı sunamadığı için hayal kırıklığına uğradım" diyerek 'hiçbir zaman bir Slovak askerinin Ukrayna topraklarına girmesini kabul etmeyeceklerinin' sözünü verdi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron verdiği bir demeçte, Rusya'nın cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini söylemiş ve 'birçok AB ülkesinin' Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımını desteklediğini iddia etmişti.Kremlin ise yaptığı açıklamada Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığı yönündeki sözlerini dikkate aldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğratılması konusundaki tutumunun Moskova tarafından da iyi bilindiğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de verdiği bir mülakatta Macron'un Ukrayna meselesine ilişkin Rusya karşıtı çıkışlarını yorumlayarak, bu durumun cephedeki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve Kiev için daha ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/slovakya-basbakani-ficodan-macrona-hatirlatma-ukrayna-nato-uyesi-degil-1083483723.html

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slovakya, robert fico, avrupa birliği, ukrayna, fransa, emmanuel macron, rusya, kremlin, vladimir putin