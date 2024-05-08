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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birligi-ukrayna-konusunda-anlamli-bir-cozum-plani-sunamiyor-1083613047.html
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamıyor
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamıyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamadığı belirterek hayal kırıklığına uğradığının... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T16:25+0300
2024-05-08T16:25+0300
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robert fico
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmayı çözecek bir plan sunamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.Zafer Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Fico, "Avrupa Birliği bir barış projesi olarak ortaya çıktı ancak şu anda Ukrayna'da yaşanan çatışma için anlamlı bir barış planı sunamadığı için hayal kırıklığına uğradım" diyerek 'hiçbir zaman bir Slovak askerinin Ukrayna topraklarına girmesini kabul etmeyeceklerinin' sözünü verdi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron verdiği bir demeçte, Rusya'nın cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini söylemiş ve 'birçok AB ülkesinin' Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımını desteklediğini iddia etmişti.Kremlin ise yaptığı açıklamada Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığı yönündeki sözlerini dikkate aldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğratılması konusundaki tutumunun Moskova tarafından da iyi bilindiğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de verdiği bir mülakatta Macron'un Ukrayna meselesine ilişkin Rusya karşıtı çıkışlarını yorumlayarak, bu durumun cephedeki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve Kiev için daha ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/slovakya-basbakani-ficodan-macrona-hatirlatma-ukrayna-nato-uyesi-degil-1083483723.html
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slovakya, robert fico, avrupa birliği, ukrayna, fransa, emmanuel macron, rusya, kremlin, vladimir putin
slovakya, robert fico, avrupa birliği, ukrayna, fransa, emmanuel macron, rusya, kremlin, vladimir putin

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamıyor

16:25 08.05.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda anlamlı bir çözüm planı sunamadığı belirterek hayal kırıklığına uğradığının altını çizdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmayı çözecek bir plan sunamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Zafer Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Fico, "Avrupa Birliği bir barış projesi olarak ortaya çıktı ancak şu anda Ukrayna'da yaşanan çatışma için anlamlı bir barış planı sunamadığı için hayal kırıklığına uğradım" diyerek 'hiçbir zaman bir Slovak askerinin Ukrayna topraklarına girmesini kabul etmeyeceklerinin' sözünü verdi.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron verdiği bir demeçte, Rusya'nın cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini söylemiş ve 'birçok AB ülkesinin' Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımını desteklediğini iddia etmişti.
Kremlin ise yaptığı açıklamada Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığı yönündeki sözlerini dikkate aldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğratılması konusundaki tutumunun Moskova tarafından da iyi bilindiğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de verdiği bir mülakatta Macron'un Ukrayna meselesine ilişkin Rusya karşıtı çıkışlarını yorumlayarak, bu durumun cephedeki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve Kiev için daha ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
Ukrayna krizi
Slovakya Başbakanı Fico’dan Macron’a hatırlatma: ‘Ukrayna NATO üyesi değil’
4 Mayıs, 18:35
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