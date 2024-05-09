https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/tatbikatta-gorevli-afad-personeli-metrelerce-yukseklikten-dustu-1083653856.html
Tatbikatta görevli AFAD personeli metrelerce yükseklikten düştü
Tatbikatta görevli AFAD personeli metrelerce yükseklikten düştü
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T16:20+0300
2024-05-09T16:20+0300
2024-05-09T16:20+0300
yaşam
tatbikat
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/diyarbakirda-itfaiyeciler-alevlerin-arasinda-kaldi-itfaiye-erlerinden-biri-kendiniasagiyabirakti-1082362611.html
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tatbikat, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
tatbikat, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Tatbikatta görevli AFAD personeli metrelerce yükseklikten düştü
Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü.
Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi.
Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.