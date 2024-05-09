https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/tatbikatta-gorevli-afad-personeli-metrelerce-yukseklikten-dustu-1083653856.html

Tatbikatta görevli AFAD personeli metrelerce yükseklikten düştü

Tatbikatta görevli AFAD personeli metrelerce yükseklikten düştü

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T16:20+0300

2024-05-09T16:20+0300

2024-05-09T16:20+0300

yaşam

tatbikat

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/diyarbakirda-itfaiyeciler-alevlerin-arasinda-kaldi-itfaiye-erlerinden-biri-kendiniasagiyabirakti-1082362611.html

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Sputnik Türkiye

tatbikat, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)