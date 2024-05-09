https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/suudi-arabistandan-rusya-devlet-baskani-putine-9-mayis-zafer-bayrami-tebrigi-1083652821.html
Suudi Arabistan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği
Suudi Arabistan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle bir tebrik telgrafı göndererek, mesajında... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T15:51+0300
2024-05-09T15:51+0300
2024-05-09T15:51+0300
dünya
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
suudi arabistan
kral selman bin abdulaziz
veliaht prens muhammed bin selman
rusya
vladimir putin
kutlama
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın X platformundan yayınladığı açıklamaya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Rusya’nın dört bir ucunda ve farklı ülkelerde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle Rusya lideri Vladimir Putin'e bir tebrik telgrafı gönderdi.Açıklamada, “Kral Selman bin Abdülaziz El Suud, Zafer Bayramı'nın yıldönümü münasebetiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir tebrik telgrafı göndererek, dost Rus halkına kalkınma ve refah dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın da Rusya yönetimine benzer bir tebrik telgrafı gönderdiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/kuzey-kore-lideri-kim-putinin-liderliginde-rus-halki-baris-ugruna-adil-mucadele-veriyor-1083634122.html
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9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, suudi arabistan, kral selman bin abdulaziz, veliaht prens muhammed bin selman, rusya, vladimir putin, kutlama
9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, suudi arabistan, kral selman bin abdulaziz, veliaht prens muhammed bin selman, rusya, vladimir putin, kutlama
Suudi Arabistan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle bir tebrik telgrafı göndererek, mesajında aynı zamanda Rus halkına da kalkınma ve refah dileklerini iletti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın X platformundan yayınladığı açıklamaya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Rusya’nın dört bir ucunda ve farklı ülkelerde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle Rusya lideri Vladimir Putin'e bir tebrik telgrafı gönderdi.
Açıklamada, “Kral Selman bin Abdülaziz El Suud, Zafer Bayramı'nın yıldönümü münasebetiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir tebrik telgrafı göndererek, dost Rus halkına kalkınma ve refah dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın da Rusya yönetimine benzer bir tebrik telgrafı gönderdiği ifade edildi.