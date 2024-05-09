https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/suudi-arabistandan-rusya-devlet-baskani-putine-9-mayis-zafer-bayrami-tebrigi-1083652821.html

Suudi Arabistan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği

Suudi Arabistan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle bir tebrik telgrafı göndererek, mesajında... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T15:51+0300

2024-05-09T15:51+0300

2024-05-09T15:51+0300

dünya

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

suudi arabistan

kral selman bin abdulaziz

veliaht prens muhammed bin selman

rusya

vladimir putin

kutlama

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın X platformundan yayınladığı açıklamaya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Rusya’nın dört bir ucunda ve farklı ülkelerde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle Rusya lideri Vladimir Putin'e bir tebrik telgrafı gönderdi.Açıklamada, “Kral Selman bin Abdülaziz El Suud, Zafer Bayramı'nın yıldönümü münasebetiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir tebrik telgrafı göndererek, dost Rus halkına kalkınma ve refah dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın da Rusya yönetimine benzer bir tebrik telgrafı gönderdiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/kuzey-kore-lideri-kim-putinin-liderliginde-rus-halki-baris-ugruna-adil-mucadele-veriyor-1083634122.html

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9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, suudi arabistan, kral selman bin abdulaziz, veliaht prens muhammed bin selman, rusya, vladimir putin, kutlama