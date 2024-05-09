https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sinan-ates-cinayetinde-tetikcinin-kacirildigi-cakarli-aracin-goruntusu-ortaya-cikti-1083634236.html

Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı çakarlı aracın görüntüsü ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı çakarlı aracın görüntüsü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

PTS görüntülerinin sanıklar Demirbaş ve Yüksel’in telefon sinyal kayıtları ile de örtüştüğü belirlendi. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T10:21+0300

2024-05-09T10:21+0300

2024-05-09T10:21+0300

türkiye

sinan ateş

cinayet

tetikçi

ölüm

araba

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı iddia edilen çakarlı aracın görüntüleri ortaya çıktı.Cinayet hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden sadece “Audi marka” olarak bahsedilen ve aracın görüntüsüne ulaşıldı.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, cinayet hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden sadece “Audi marka” olarak bahsedilen ve koruma tahsisli olduğu öğrenilen otomobil Ankara istikametine dönüşleri sonrasında Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takıldı.Cinayetin işlendiği 30 Aralık günü akşam saat 18.34’te Mevlana Bulvarı’ndan Gölbaşı İstikametine gittiği görülen araç 13 dakika sonra saat 18.47’de, tetikçinin, iddianamede azmettirici olduğu ileri sürülen eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından cinayet sonrası ilk olarak bırakıldığı ve Gölbaşı’ndaki çiftliğe giden yol üzerinde bulunan köpek üretim çiftliğinin kamerasına da takıldı. Buradan Aytaç Ataç’ın sahibi olduğu çiftliğe giderek tetikçiyi alan, ön koltuğunda Tolgahan Demirbaş, şoför koltuğunda ise Emre Yüksel’in bulunduğu ancak arka kısmın görülemediği araç daha sonra İstanbul istikametine doğru devam etti.Bolu'da araçtan indirildiDemirbaş ve Yüksel’in telefon sinyal kayıtları ile de örtüşen PTS görüntülerine göre araç, Bolu’yu geçerek Düzce’ye geldi. Bu sıralarda, tetikçiyi olay yerine getiren kurye Vedat Balkaya’nın Kocaeli gişelerde yakalandığına ilişkin bilgi basına düştü. Arka koltuğunda tetikçinin bulunduğu değerlendirilen Yüksel ve Demirbaş’ın kullandığı araç da bu nedenle saat 22.00 sıralarında Bolu’ya döndü ve tetikçi Özyağcı burada kameraların olmadığı bir yerde indirildi.Baş döndüren güzergahBolu’da geçici olarak tetikçiyi indiren ve burada bir restoranda yemek yiyen Demirbaş ve Yüksel, daha sonra 23.35 sularında tekrar İstanbul yönüne hareket etti ve Kurtköy’deki bir otelde konakladı. Ancak iddianamede, aracın PTS’ye takılan görüntüleri yerine ikilinin Kurtköy’de kaldığı otele ait ve araç plakasının okunmadığı görüntülerden bahsedildi. Geceyi Kurtköy’deki otelde geçiren Demirbaş ve Yüksel, sabah saatlerinde tekrar Ankara istikametine doğru yola çıktı ve 11.15 sularında Bolu’ya geldi. Tetikçiyi geçici olarak bıraktıkları Bolu’dan bir kez daha alan ikili, daha sonra bir kez daha İstanbul yönüne döndü ve saat 13.15 sularında bir kez daha Pendik’e gelerek yine kameraların bulunmadığı bir alanda tetikçiyi bıraktı ve 13.45 itibarıyla Ankara istikametine döndü. Aracın çakarlarının yandığı görüntü de bu esnada PTS kameralarına takıldı.Ülkü Ocakları Genel Başkanı kullanırken fotoğrafı varPTS kameralarına yakalanan aracın daha önce Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullandığını gösteren fotoğraflar da sosyal medyaya yansıdı.Aracın bir fotoğrafının, profilinde Çatalpınar Ülkü Ocakları Başkanı olduğu belirtilen Yunus Çakmak isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kullanıldığı ortaya çıktı.Çakmak paylaşımında “Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Trabzon, Giresun, Ordu ve Tokat mitingleri için Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendileri Ordumuzda ağırladık. Ziyaretlerinizle şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım” ifadeleri kullanıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sgknin-geri-odeme-listesine-47-ilac-daha-alindi-1083633854.html

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