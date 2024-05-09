https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sgknin-geri-odeme-listesine-47-ilac-daha-alindi-1083633854.html
SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu, 8'i yenilikçi kanser ilacı, 10'u yerli olmak üzere toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T10:01+0300
2024-05-09T10:01+0300
2024-05-09T10:05+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ilaç
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SGK, 47 ilacı daha geri ödeme listesine alma kararı aldı. Alınan karara göre geri ödeme listesine giren ilaçlar ise şöyle:Listeye eklenen son ilaçlarla birlikte meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi kanser ilaçlarına erişim kolaylaştırılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/2-patiswiss-vakasi-musteriye-ucuz-ve-siradandediler-1083631446.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç
SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
10:01 09.05.2024 (güncellendi: 10:05 09.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu, 8'i yenilikçi kanser ilacı, 10'u yerli olmak üzere toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.
SGK, 47 ilacı daha geri ödeme listesine alma kararı aldı. Alınan karara göre geri ödeme listesine giren ilaçlar ise şöyle:
3 psikoleptik/antideprasan
Listeye eklenen son ilaçlarla birlikte meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi kanser ilaçlarına erişim kolaylaştırılmış oldu.