https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sgknin-geri-odeme-listesine-47-ilac-daha-alindi-1083633854.html

SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu, 8'i yenilikçi kanser ilacı, 10'u yerli olmak üzere toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T10:01+0300

2024-05-09T10:01+0300

2024-05-09T10:05+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ilaç

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SGK, 47 ilacı daha geri ödeme listesine alma kararı aldı. Alınan karara göre geri ödeme listesine giren ilaçlar ise şöyle:Listeye eklenen son ilaçlarla birlikte meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi kanser ilaçlarına erişim kolaylaştırılmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/2-patiswiss-vakasi-musteriye-ucuz-ve-siradandediler-1083631446.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç