https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/2-patiswiss-vakasi-musteriye-ucuz-ve-siradandediler-1083631446.html

2. Patiswiss vakası: Müşteriye ‘ucuz ve sıradan’ dediler

2. Patiswiss vakası: Müşteriye ‘ucuz ve sıradan’ dediler

Sputnik Türkiye

Şişli’de bulunan Hakim adlı yemek ve eğlence mekanının sosyal medya hesabından, mekân hakkında eleştiride bulunan bir müşteriye “Ucuz ve sıradan insanlar... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T09:28+0300

2024-05-09T09:28+0300

2024-05-09T09:28+0300

patiswiss

yaşam

hakim

hakaret

hakaret davası

şirket

müşteri

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073490407_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d608f0ad3e83c6ec90997c894a5d1634.jpg

Sahibi olduğu firmanın ürettiği çikolatanın küflü çıktığını belirten bir tüketiciye sosyal medyada alaycı ve kaba bir şekilde yanıt verdikten sonra istifa etmek zorunda kalan Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yaşadığı sosyal medya kazasının bir benzeri de Şişli’de bulunan Hakim Bomonti’de yaşandı. Mekâna giden bir müşteri Instagram’da yaptığı paylaşımda, mezelerin lezzetsiz, eğlencenin yetersiz, fiyatların yüksek olduğunu belirtti.'Lütfen sizin gibi ucuz ve sıradan kişiler gelmesin'Müşterinin eleştirisine verilen yanıtta ise, “Yıldızlı cheflerimiz tarafından hazırlanan mezelerimize su katılmış diyecek kadar damak lezzeti olmayan sıradan bir tat seviyesine sahipsiniz. Lütfen sizin gibi ucuz ve sıradan kişiler gelmesin Hakim’e. Sizin kumaşınıza uygun mekan vardır muhakkak ama o Hakim değildir” ifadeleri kullanıldı. Bu yanıt sosyal medyada tepki çekti.Tepkiler üzerine ulaştığımız Hakim Bomonti yetkilileri, Milliyet’e yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/tum-turkiyede-calisma-modeli-degisecek-yeni-nesil-uzaktan-veya-esnek-planlama-nasil-yapilacak-1083628916.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

patiswiss, hakim, hakaret, hakaret davası, şirket, müşteri