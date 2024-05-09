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2. Patiswiss vakası: Müşteriye ‘ucuz ve sıradan’ dediler
2. Patiswiss vakası: Müşteriye ‘ucuz ve sıradan’ dediler
Sputnik Türkiye
Şişli’de bulunan Hakim adlı yemek ve eğlence mekanının sosyal medya hesabından, mekân hakkında eleştiride bulunan bir müşteriye “Ucuz ve sıradan insanlar... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T09:28+0300
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Sahibi olduğu firmanın ürettiği çikolatanın küflü çıktığını belirten bir tüketiciye sosyal medyada alaycı ve kaba bir şekilde yanıt verdikten sonra istifa etmek zorunda kalan Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yaşadığı sosyal medya kazasının bir benzeri de Şişli’de bulunan Hakim Bomonti’de yaşandı. Mekâna giden bir müşteri Instagram’da yaptığı paylaşımda, mezelerin lezzetsiz, eğlencenin yetersiz, fiyatların yüksek olduğunu belirtti.'Lütfen sizin gibi ucuz ve sıradan kişiler gelmesin'Müşterinin eleştirisine verilen yanıtta ise, “Yıldızlı cheflerimiz tarafından hazırlanan mezelerimize su katılmış diyecek kadar damak lezzeti olmayan sıradan bir tat seviyesine sahipsiniz. Lütfen sizin gibi ucuz ve sıradan kişiler gelmesin Hakim’e. Sizin kumaşınıza uygun mekan vardır muhakkak ama o Hakim değildir” ifadeleri kullanıldı. Bu yanıt sosyal medyada tepki çekti.Tepkiler üzerine ulaştığımız Hakim Bomonti yetkilileri, Milliyet’e yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:
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patiswiss, hakim, hakaret, hakaret davası, şirket, müşteri
patiswiss, hakim, hakaret, hakaret davası, şirket, müşteri

2. Patiswiss vakası: Müşteriye ‘ucuz ve sıradan’ dediler

09:28 09.05.2024
© İHATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© İHA
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Şişli’de bulunan Hakim adlı yemek ve eğlence mekanının sosyal medya hesabından, mekân hakkında eleştiride bulunan bir müşteriye “Ucuz ve sıradan insanlar gelmesin” yanıtı verildi. Yanıt tepki çekince mekan, cevabı yazan kişinin işine son verildiğini açıklayıp özür diledi.
Sahibi olduğu firmanın ürettiği çikolatanın küflü çıktığını belirten bir tüketiciye sosyal medyada alaycı ve kaba bir şekilde yanıt verdikten sonra istifa etmek zorunda kalan Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yaşadığı sosyal medya kazasının bir benzeri de Şişli’de bulunan Hakim Bomonti’de yaşandı. Mekâna giden bir müşteri Instagram’da yaptığı paylaşımda, mezelerin lezzetsiz, eğlencenin yetersiz, fiyatların yüksek olduğunu belirtti.

'Lütfen sizin gibi ucuz ve sıradan kişiler gelmesin'

Müşterinin eleştirisine verilen yanıtta ise, “Yıldızlı cheflerimiz tarafından hazırlanan mezelerimize su katılmış diyecek kadar damak lezzeti olmayan sıradan bir tat seviyesine sahipsiniz. Lütfen sizin gibi ucuz ve sıradan kişiler gelmesin Hakim’e. Sizin kumaşınıza uygun mekan vardır muhakkak ama o Hakim değildir” ifadeleri kullanıldı. Bu yanıt sosyal medyada tepki çekti.
Tepkiler üzerine ulaştığımız Hakim Bomonti yetkilileri, Milliyet’e yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:
“Hakim markası adına verilen cevaptan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili dijital platformla ilgili kişinin işine son verilmiştir. Evet, herkes tarafından beğenilmeyebiliriz ama yemeklerimize mezelerimize ‘su katıldı’ ifadesini kabul edemeyiz.(...) ‘Mezelerine yemeklerine ucuza kaçıp su katıyorlar’ ifadesi yorum değil, bir iftiradır bu cümleyi ve yorumu kabul etmiyoruz. İşletme sayfasındaki yorumundan dolayı verilen cevabı tasdik etmiyoruz ve bu kullanılan üsluptan dolayı üzüntü içerisindeyiz, özür dileriz.”
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