https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-komutan-ukraynada-cepheden-kacan-askerler-sbu-tarafindan-olduruluyor-1083607578.html
Rus komutan: Ukrayna’da cepheden kaçan askerler SBU tarafından öldürülüyor
Rus komutan: Ukrayna’da cepheden kaçan askerler SBU tarafından öldürülüyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde etkili olan Yug Taburu’nun komutanı Musa İblayev, Ukrayna ordusuna zorla seferber edilen askerlerin... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:24+0300
2024-05-08T15:24+0300
2024-05-08T15:24+0300
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Özel askeri harekat bölgesinin Orehovo istikametinde savaşan Yug (Güney) Taburu’nun komutanı Musa İblayev, Sputnik’e açıklamasında, “Seferber edilenlerin arkasında SBU birlikleri duruyor. Geri çekilirlerse idamla cezalandırılacaklar, yani kurşuna dizilecekler. Üstelik sadece askerler değil, aileleri de zarar görecek. Burada silahımızdan ölmek onlar için daha kolay. Ailelerine bir şeyler olur korkusuyla savaşmaya devam ediyorlar ve isteksizce geri çekiliyorlar. Başka seçenekleri yok” ifadesini kullandı.İblayev ayrıca Rus insansız hava araçlarının Ukrayna sığınağına saldırı anını gösteren bir video da paylaştı. Video, İHA saldırısının ardından sığınakta yaralı Ukraynalı askerlerin kaldığını gösteriyor.Ukrayna ordusu, askerlerin toplu halde savaşmayı reddetmesi nedeniyle bariyer birliklere başvuruyor. Sputnik, aralık ayı sonu, Rus birliklerin taarruzu karşısında kaçmak zorunda kalan birkaç Ukraynalı askerin silah arkadaşları tarafından kurşuna dizildiğini gösteren bir videoyu yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukrayna-harkov-ve-donetskte-birer-koy-daha-kaybetti-1083607477.html
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Rus komutan: Ukrayna’da cepheden kaçan askerler SBU tarafından öldürülüyor
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde etkili olan Yug Taburu’nun komutanı Musa İblayev, Ukrayna ordusuna zorla seferber edilen askerlerin kaçmaya çalışırken Ukrayna Güvenlik Servisi’ne (SBU) bağlı bariyer birlikleri tarafından infaz edildiğini belirtti.
Özel askeri harekat bölgesinin Orehovo istikametinde savaşan Yug (Güney) Taburu’nun komutanı Musa İblayev, Sputnik’e açıklamasında, “Seferber edilenlerin arkasında SBU birlikleri duruyor. Geri çekilirlerse idamla cezalandırılacaklar, yani kurşuna dizilecekler. Üstelik sadece askerler değil, aileleri de zarar görecek. Burada silahımızdan ölmek onlar için daha kolay. Ailelerine bir şeyler olur korkusuyla savaşmaya devam ediyorlar ve isteksizce geri çekiliyorlar. Başka seçenekleri yok” ifadesini kullandı.
İblayev ayrıca Rus insansız hava araçlarının Ukrayna sığınağına saldırı anını gösteren bir video da paylaştı. Video, İHA saldırısının ardından sığınakta yaralı Ukraynalı askerlerin kaldığını gösteriyor.
Ukrayna ordusu, askerlerin toplu halde savaşmayı reddetmesi nedeniyle bariyer birliklere başvuruyor. Sputnik, aralık ayı sonu, Rus birliklerin taarruzu karşısında kaçmak zorunda kalan birkaç Ukraynalı askerin silah arkadaşları tarafından kurşuna dizildiğini gösteren bir videoyu yayınlamıştı.