https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-komutan-ukraynada-cepheden-kacan-askerler-sbu-tarafindan-olduruluyor-1083607578.html

Rus komutan: Ukrayna’da cepheden kaçan askerler SBU tarafından öldürülüyor

Rus komutan: Ukrayna’da cepheden kaçan askerler SBU tarafından öldürülüyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde etkili olan Yug Taburu’nun komutanı Musa İblayev, Ukrayna ordusuna zorla seferber edilen askerlerin... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T15:24+0300

2024-05-08T15:24+0300

2024-05-08T15:24+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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rus ordusu

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Özel askeri harekat bölgesinin Orehovo istikametinde savaşan Yug (Güney) Taburu’nun komutanı Musa İblayev, Sputnik’e açıklamasında, “Seferber edilenlerin arkasında SBU birlikleri duruyor. Geri çekilirlerse idamla cezalandırılacaklar, yani kurşuna dizilecekler. Üstelik sadece askerler değil, aileleri de zarar görecek. Burada silahımızdan ölmek onlar için daha kolay. Ailelerine bir şeyler olur korkusuyla savaşmaya devam ediyorlar ve isteksizce geri çekiliyorlar. Başka seçenekleri yok” ifadesini kullandı.İblayev ayrıca Rus insansız hava araçlarının Ukrayna sığınağına saldırı anını gösteren bir video da paylaştı. Video, İHA saldırısının ardından sığınakta yaralı Ukraynalı askerlerin kaldığını gösteriyor.Ukrayna ordusu, askerlerin toplu halde savaşmayı reddetmesi nedeniyle bariyer birliklere başvuruyor. Sputnik, aralık ayı sonu, Rus birliklerin taarruzu karşısında kaçmak zorunda kalan birkaç Ukraynalı askerin silah arkadaşları tarafından kurşuna dizildiğini gösteren bir videoyu yayınlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukrayna-harkov-ve-donetskte-birer-koy-daha-kaybetti-1083607477.html

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