https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/londra-rus-askeri-ataseyi-sinir-disi-edecek-1083613374.html
Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek
Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek
Sputnik Türkiye
İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda konuşan İçişleri Bakanı James Cleverly, Britanyalı yetkililerin Rusya'nın askeri ataşesini ülkeden sınır dışı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T16:35+0300
2024-05-08T16:35+0300
2024-05-08T16:37+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
diplomat
rus diplomat
askeri ataşe
persona non grata
james cleverly
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Rusların diplomatik vize almasına da yeni kısıtlamalar getireceklerini duyuran Cleverly, “Rus diplomatların Birleşik Krallık'ta kalabilecekleri süreye sınırlama getirmek de dahil olmak üzere Ruslara yönelik diplomatik vizelere yeni kısıtlamalar getiriyoruz” dedi.Cleverly, Birleşik Krallık makamlarının Rusya'ya ait bazı mülklerin diplomatik statüsünü iptal edeceğini söylerken, bu kararı, 'Moskova’nın İngiltere'nin Ukrayna'ya yardımını baltalamayı’ amaçladığı eylemlerine karşılık olarak Londra'nın Moskova'ya gönderdiği güçlü bir caydırıcı sinyal olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html
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ingiltere, rusya, diplomat, rus diplomat, askeri ataşe, persona non grata, james cleverly
ingiltere, rusya, diplomat, rus diplomat, askeri ataşe, persona non grata, james cleverly
Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek
16:35 08.05.2024 (güncellendi: 16:37 08.05.2024)
İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda konuşan İçişleri Bakanı James Cleverly, Britanyalı yetkililerin Rusya'nın askeri ataşesini ülkeden sınır dışı edileceğini duyururken, bu adımın Londra'nın Moskova'ya gönderdiği ‘güçlü bir caydırıcı sinyal’ olarak nitelendirdi.
Rusların diplomatik vize almasına da yeni kısıtlamalar getireceklerini duyuran Cleverly, “Rus diplomatların Birleşik Krallık'ta kalabilecekleri süreye sınırlama getirmek de dahil olmak üzere Ruslara yönelik diplomatik vizelere yeni kısıtlamalar getiriyoruz” dedi.
Cleverly, Birleşik Krallık makamlarının Rusya'ya ait bazı mülklerin diplomatik statüsünü iptal edeceğini söylerken, bu kararı, 'Moskova’nın İngiltere'nin Ukrayna'ya yardımını baltalamayı’ amaçladığı eylemlerine karşılık olarak Londra'nın Moskova'ya gönderdiği güçlü bir caydırıcı sinyal olarak nitelendirdi.