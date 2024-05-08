https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/londra-rus-askeri-ataseyi-sinir-disi-edecek-1083613374.html

Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek

Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek

Sputnik Türkiye

İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda konuşan İçişleri Bakanı James Cleverly, Britanyalı yetkililerin Rusya'nın askeri ataşesini ülkeden sınır dışı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T16:35+0300

2024-05-08T16:35+0300

2024-05-08T16:37+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

diplomat

rus diplomat

askeri ataşe

persona non grata

james cleverly

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Rusların diplomatik vize almasına da yeni kısıtlamalar getireceklerini duyuran Cleverly, “Rus diplomatların Birleşik Krallık'ta kalabilecekleri süreye sınırlama getirmek de dahil olmak üzere Ruslara yönelik diplomatik vizelere yeni kısıtlamalar getiriyoruz” dedi.Cleverly, Birleşik Krallık makamlarının Rusya'ya ait bazı mülklerin diplomatik statüsünü iptal edeceğini söylerken, bu kararı, 'Moskova’nın İngiltere'nin Ukrayna'ya yardımını baltalamayı’ amaçladığı eylemlerine karşılık olarak Londra'nın Moskova'ya gönderdiği güçlü bir caydırıcı sinyal olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html

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ingiltere, rusya, diplomat, rus diplomat, askeri ataşe, persona non grata, james cleverly