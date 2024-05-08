Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bit futbolcunun 5 ay boyunca kaşar-ekmek yemesi bence trajik'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" 4 yıllık strateji planında yer almadı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Adli tıp raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
RUSYA'DA YENİ KABİNE
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
12:07
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İzmir'de İZBAN raydan çıktı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
56 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Tüzmen: Değerli TL ihracatı düşürür, ithalatı artırır
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik veriler paylaşıldı
17:44
5 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Nükleer savaş çıkması durumuna hazırlık
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Maduro: Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
18:25
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
18:32
5 dk
SESLİ HABER
NASA'nın paylaşımı alay konusu oldu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Düşmanlığa son vermeliyiz
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan itiraf: Risklerin farkındayız
19:26
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:34
12 dk
SESLİ HABER
İngiliz Savunma Bakanlığı'na hacker saldırısı: Çin'i suçladılar
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Almanya ve Japonya, 80 yıl sonra bir araya geldi: Tatbikat düzenlenecek
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
20:14
3 dk
SESLİ HABER
En fazla robot stokuna sahip 18'inci ülke Türkiye oldu
20:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Okul müdürünün öldürülmesi sonrası öğretmen sendikaları eyleme gidiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncudan İsrail tepkisi: Çölde ölmek veya evde ölmek
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Husilerden 'ABD' itirafı: Cazip teklifler aldık
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/londra-rus-askeri-ataseyi-sinir-disi-edecek-1083613374.html
Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek
Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek
Sputnik Türkiye
İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda konuşan İçişleri Bakanı James Cleverly, Britanyalı yetkililerin Rusya'nın askeri ataşesini ülkeden sınır dışı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T16:35+0300
2024-05-08T16:37+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
diplomat
rus diplomat
askeri ataşe
persona non grata
james cleverly
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083613196_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ac092f17127e3980bb97c3a6f4c108.jpg
Rusların diplomatik vize almasına da yeni kısıtlamalar getireceklerini duyuran Cleverly, “Rus diplomatların Birleşik Krallık'ta kalabilecekleri süreye sınırlama getirmek de dahil olmak üzere Ruslara yönelik diplomatik vizelere yeni kısıtlamalar getiriyoruz” dedi.Cleverly, Birleşik Krallık makamlarının Rusya'ya ait bazı mülklerin diplomatik statüsünü iptal edeceğini söylerken, bu kararı, 'Moskova’nın İngiltere'nin Ukrayna'ya yardımını baltalamayı’ amaçladığı eylemlerine karşılık olarak Londra'nın Moskova'ya gönderdiği güçlü bir caydırıcı sinyal olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html
ingiltere
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083613196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aef30d695885c5cb05bd2470d68c4cc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, rusya, diplomat, rus diplomat, askeri ataşe, persona non grata, james cleverly
ingiltere, rusya, diplomat, rus diplomat, askeri ataşe, persona non grata, james cleverly

Londra, Rus askeri ataşeyi sınır dışı edecek

16:35 08.05.2024 (güncellendi: 16:37 08.05.2024)
© AFP 2023 / LEON NEALJames Cleverly
James Cleverly - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / LEON NEAL
Abone ol
İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda konuşan İçişleri Bakanı James Cleverly, Britanyalı yetkililerin Rusya'nın askeri ataşesini ülkeden sınır dışı edileceğini duyururken, bu adımın Londra'nın Moskova'ya gönderdiği ‘güçlü bir caydırıcı sinyal’ olarak nitelendirdi.
Rusların diplomatik vize almasına da yeni kısıtlamalar getireceklerini duyuran Cleverly,Rus diplomatların Birleşik Krallık'ta kalabilecekleri süreye sınırlama getirmek de dahil olmak üzere Ruslara yönelik diplomatik vizelere yeni kısıtlamalar getiriyoruz” dedi.
Cleverly, Birleşik Krallık makamlarının Rusya'ya ait bazı mülklerin diplomatik statüsünü iptal edeceğini söylerken, bu kararı, 'Moskova’nın İngiltere'nin Ukrayna'ya yardımını baltalamayı’ amaçladığı eylemlerine karşılık olarak Londra'nın Moskova'ya gönderdiği güçlü bir caydırıcı sinyal olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
Ukrayna krizi
Zaharova: Londra'nın tehditleri gerçekleşirse İngiltere'nin askeri unsurlarını vurabiliriz
Dün, 15:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала