Rus uzman: Türkiye ABD'nin baskılarına rağmen Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi

“Rusya-Türkiye ilişkileri uzun ve köklü bir geleneğe sahip. İkili temaslardaki birçok başarı ve kazanım, iki liderin kişisel ilişkileriyle de bağlantılı. Recep Tayip Erdoğan ve Vladimir Putin uzun süredir düzenli olarak iletişim halindeler ve ortak bir dil bulabiliyorlar ve elbette periyodik olarak ortaya çıkan sorunları titizlikle çözüyorlar. Ülkelerimiz önemli uluslararası konularda net tutumlar alıyor. Bazen bu tutumlar örtüşmüyor, bu normaldir. Önemli olan, liderlerimizin her zaman bu çelişkileri çözmeyi başarması ve gerekli tüm diplomatik kaynakları ve kişisel anlayışı kullanarak her iki taraf için uygun olan bir çözüm bulmalarıdır.”