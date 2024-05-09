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Rus uzman: Türkiye ABD'nin baskılarına rağmen Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
Rus uzman: Türkiye ABD'nin baskılarına rağmen Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
Sputnik Türkiye
Rus uzman Vladimir Fitin, Türkiye’nin bir NATO ülkesi olmasına ve Washington'un yoğun baskısına rağmen İttifak içinde Rusya'ya yönelik yaptırımları... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T19:21+0300
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dünya
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7 Mayıs'ta Rusya'nın siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5. dönemi için yemin ederek göreve başladı. Aynı zamanda Rus dış politikasının önündeki görevler de uluslararası ilişkilerin mantığıyla belirlendiği için aynı kalıyor. Bununla bağlantılı olarak Rusya-Türkiye ilişkileri Rusya'nın dış politikasında önemli bir yer tutuyor.Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktör Danışmanı Vladimir Fitin, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkileri Sputnik’e değerlendirdi.Rus uzman, Ankara'nın Moskova için önemli bir ortak olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Rusya-Türkiye ilişkilerinin büyük bir gelecek vaat ettiğine vurgu yapan Rus siyaset bilimci sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, liderler arasındaki kişisel ilişkilerin önemine dikkat çekerek, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
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türkiye-rusya ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, moskova, ankara, abd, nato
türkiye-rusya ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, moskova, ankara, abd, nato

Rus uzman: Türkiye ABD'nin baskılarına rağmen Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi

19:21 09.05.2024
© AAPutin ve Erdoğan
Putin ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Rus uzman Vladimir Fitin, Türkiye’nin bir NATO ülkesi olmasına ve Washington'un yoğun baskısına rağmen İttifak içinde Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeyen tek ülke olduğunu ifade etti.
7 Mayıs'ta Rusya'nın siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5. dönemi için yemin ederek göreve başladı. Aynı zamanda Rus dış politikasının önündeki görevler de uluslararası ilişkilerin mantığıyla belirlendiği için aynı kalıyor. Bununla bağlantılı olarak Rusya-Türkiye ilişkileri Rusya'nın dış politikasında önemli bir yer tutuyor.
Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktör Danışmanı Vladimir Fitin, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkileri Sputnik’e değerlendirdi.
Rus uzman, Ankara'nın Moskova için önemli bir ortak olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
“Rusya-Türkiye ilişkileri uzun ve köklü bir geleneğe sahip. İkili temaslardaki birçok başarı ve kazanım, iki liderin kişisel ilişkileriyle de bağlantılı. Recep Tayip Erdoğan ve Vladimir Putin uzun süredir düzenli olarak iletişim halindeler ve ortak bir dil bulabiliyorlar ve elbette periyodik olarak ortaya çıkan sorunları titizlikle çözüyorlar. Ülkelerimiz önemli uluslararası konularda net tutumlar alıyor. Bazen bu tutumlar örtüşmüyor, bu normaldir. Önemli olan, liderlerimizin her zaman bu çelişkileri çözmeyi başarması ve gerekli tüm diplomatik kaynakları ve kişisel anlayışı kullanarak her iki taraf için uygun olan bir çözüm bulmalarıdır.”
Rusya-Türkiye ilişkilerinin büyük bir gelecek vaat ettiğine vurgu yapan Rus siyaset bilimci sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkelerimizin önünde ortak çalışma gerektiren pek çok görev var, verimli sonuçlar alınacağından eminim. Bunun için birçok neden var ve önceki deneyimler de bunu gösteriyor. Türkiye bir NATO ülkesi olmasına ve Washington'un yoğun baskısına rağmen İttifak içinde Rusya'ya herhangi bir yaptırım uygulanmasını desteklemeyen tek ülke. Bu koşullar altında her iki ülke de karşılıklı yarar sağlayan işbirliği imkanları buluyor.”
Rus uzman, liderler arasındaki kişisel ilişkilerin önemine dikkat çekerek, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“İki ülkenin liderlerinin kişisel ilişkileri çok önemli, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak geniş bir deneyime sahip olduğu dikkate alındığında. Tüm bu süre içinde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok güçlendi. Büyük bir bölgesel gücü yönetme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip böyle bir lider Rusya için çok önemli. Önümüzde Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çalışacakları bir süreç var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından birlikte mümkün olanın en iyisini yapacaklarını düşünüyorum.”
Putin yemin töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin 5. görev dönemi için yemin etti: 'Birlikte kazanacağız'
7 Mayıs, 11:49
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